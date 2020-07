Arcuri nominato commissario alla riapertura delle scuole, ed è subito polemica

Da commissario all'emergenza a commissario per la riapertura delle scuole. Domenico Arcuri, l'uomo scelto da Conte per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19, "fino alla scadenza del predetto stato di emergenza" si occuperà anche di organizzare la ripartenza dell'attività didattica. "Nell’ambito dei poteri conferitigli e con le modalità previste dalla suddetta norma", si legge nella bozza del decreto semplificazioni, Arcuri si occuperà dell’acquisizione "e distribuzione delle apparecchiature e dei dispositivi di protezione individuale, nonché di ogni necessario bene strumentale, compresi gli arredi scolastici, utile a garantire l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2020-2021, nonché a contenere e contrastare l’eventuale emergenza nelle istituzioni scolastiche statali".

La ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina ha espresso "piena soddisfazione per la norma inserita nel Semplificazioni che affida nuove competenze al commissario Arcuri per supportare la riapertura delle scuole a settembre. Una norma scritta e fortemente voluta dal mio ministero. E che permetterà ad esempio di velocizzare l'iter per l'acquisto e la distribuzione degli arredi scolastici, come i banchi singoli di nuova generazione''.

Non mancano le polemiche. La nomina di Arcuri non è piaciuta ha Matteo Salvini che su Twitter commenta così la decisione dell'esecutivo: "Ha fallito sulle mascherine (che molti stanno ancora aspettando) e per premio il governo lo manda ad occuparsi delle scuole dei nostri figli: ma basta!''.

Era stato così bravo con mascherine e respiratori che il suo amico Conte ha pensato bene di nominarlo commissario anche per la ripartenza della scuole (che, peraltro, in un Paese civile sarebbero già ripartite da tempo): ma BASTA! (2/2) — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) July 7, 2020

"Dream team: Azzolina e Arcuri" ironizza sempre su Twitter Carlo Calenda. "Secondo me è un'idea di Casalino. Prova tipo Grande Fratello per la scuola italiana. Vediamo se sopravvive anche a questo".

Dream team: Azzolina e Arcuri. Secondo me è un’idea di Casalino. Prova tipo grande fratello per la scuola italiana. Vediamo se sopravvive anche a questo. https://t.co/PZtXPQWCwI — Carlo Calenda 🇮🇹🇪🇺 (@CarloCalenda) July 7, 2020

E sul caso anche Più Europa va all'attacco: "Domenico Arcuri, l'uomo dei grandi flop, dalle mascherine a 50 centesimi ai ventilatori consegnati a fine emergenza, che tutti i giorni in conferenza stampa parlava e straparlava ben oltre il suo incarico ('ho dovuto decidere dove regalare la vita e dove far rischiare la morte') sarà nominato commissario per la riapertura delle scuole. Un degno compagno di banco della ministra Azzolina e un ottimo esempio per i nostri studenti, che così vedranno come non si deve fare. Insomma: premiamo il demerito!''.

Dopo i grandi flop, #Arcuri sarà commissario per la riapertura delle scuole. Un degno compagno di banco della ministra Azzolina e un ottimo esempio per i nostri studenti, che così vedranno come NON si deve fare. Insomma: premiamo il demerito! pic.twitter.com/yHoKHwuLoE — Più Europa (@Piu_Europa) July 7, 2020

La Cgil: "Il commissario non può essere la soluzione magica"

"Con tutto il rispetto per il lavoro svolto fino ad oggi da Arcuri il governo avrebbe dovuto, come da noi chiesto più e più volte iniziare ad occuparsi della scuola e della sua riapertura meglio, con più investimenti e prima di quanto non sia avvenuto". E' quanto afferma all'Adnkronos il segretario generale della Flc Cgil, Francesco Sinopoli, sottolineando che "oggi servono risorse molto maggiori di quelle individuate per recuperare nuovi spazi, avere più docenti e personale ata, assicurare una prevenzione adeguata con l'obiettivo garantire un tempo scuola in presenza per tutti gli studenti in tutto il territorio nazionale". "Non crediamo - conclude - che un commissario rappresenti la soluzione magica. Serve capacità di dialogo, disponibilità all'ascolto e al coinvolgimento di tutti gli attori interessati a questa assoluta priorità del paese".

Cisl: "Decisione giusta, servono scelte immediate"

L'intenzione espressa dall'esecutivo trova invece il sostegno della Cisl Scuola: "La possibile decisione del Governo di indicare un commissario per la ripartenza della scuola, mette in evidenza un aspetto denunciato dalla Cisl Scuola più volte: ci vogliono decisioni chiare e immediate. Se Arcuri è l'uomo giusto per l'avvio dell'anno scolastico lo dimostreranno i fatti" spiega la segretaria generale della Cisl Scuola, Maddalena Gissi. "Abbiamo comunque bisogno di proposte realizzabili in tutte le scuole d'Italia e in tempi celeri".