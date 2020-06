"Gli asintomatici hanno molte meno probabilità di trasmettere il virus" (così l'Oms)

"Gli individui con infezione asintomatica hanno molte meno probabilità di trasmettere il virus rispetto a quelli che sviluppano sintomi". Lo si legge in un rapporto pubblicato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità per fare il punto sul corretto utilizo dei dispositivi di protezione. A sostegno della tesi l’Oms cita alcuni studi, tra cui uno condotto in Cina. "I dati disponibili fino ad oggi sull'infezione da individui asintomatici - avverte però l’Oms - provengono da un numero limitato di studi con piccoli campioni" e pertanto soggetti a margine di errore.

Anche Maria Van Kerkhove, capo del team tecnico anti-Covid-19 dellʼOrganizzazione mondiale della Sanità, scrive su Twitter che gli studi fin qui disponibili "suggeriscono che gli individui con infezione asintomatica hanno molte meno probabilità di trasmettere il virus rispetto a quelli che sviluppano sintomi".

Si tratta tuttavia di studi difficili da portare avanti, ammette Van Kerkhove, e che dunque andrebbero presi con la dovuta cautela. Nel documento l’Oms specifica altresì che esiste la possibilità di trasmissione del virus anche da parte di persone che non hanno ancora sviluppato sintomi (trasmissione pre-sintomatica). "Le persone che sviluppano sintomi sembrano avere cariche virali più elevate all'inizio o poco prima dell’insorgenza dei sintomi" scrive l’Oms.

