Auguri di buon anno: le frasi più originali da inviare ad amici e parenti per il 2020

Come augurare buon anno e far felici amici e parenti con un semplice messaggio: non solo "buon anno e buone feste", ecco le frasi più divertenti e originali che abbiamo scovato in rete per fare gli auguri su Whatsapp, sms o facebook. In fondo all’articolo trovate anche una serie di gif ed immagini da scaricare sul vostro smartphone per augurare un buon 2020 ai vostri parenti, amici o conoscenti. Buona lettura, e soprattutto buon 2020!

Iniziamo con qualche frase 'standard':

Saluti all’anno appena trascorso e che tutti i tuoi sogni possano realizzarsi. Tanti Auguri per un buon 2020!

Auguro un felice anno nuovo a te e a tutta la tua famiglia, che sia pieno d’Amore e di Pace!

Spero che i momenti felici illuminino il tuo nuovo anno. Buon 2020!

Possa questo nuovo anno farti esplorare ogni gioia, trasformare i tuoi sogni in realtà e tutti i tuoi sforzi in grandi risultati. Buon Capodanno 2020!

Buon anno nuovo, tutto quello che desideri è lì per essere realizzato. Che sia un 2020 ricco di soddisfazioni. Auguri!

Previsioni Meteo per Capodanno: prevista forte pioggia di baci ed abbracci, consigliabile chiudere l’ombrello ed aprire il cuore. Buon Anno Nuovo!

Cin cin al 2020: che possa essere un nuovo anno memorabile. Buon Capodanno!

Ogni fine è solo un nuovo inizio. Vedrai che il 2020 sarà un anno ricco di soddisfazioni. Con coraggio, fiducia ed impegno, otterrai tutto quello che desideri. Tanti Auguri di Capodanno 2020!

Prima che il sole tramonti in questo anno, prima che i ricordi si dissolvano… prima che la rete telefonica inizi ad incepparsi… voglio augurarti un Felice Capodanno 2020!

Sulla strada per il successo, la regola è sempre guardare avanti. Che tu possa raggiungere al più presto la destinazione. Possa il tuo viaggio essere meraviglioso. Buon Anno Nuovo!

Lasciamo alle spalle la tristezza, i rimpianti ed i momenti tristi! Che il nuovo anno doni solo felicità, gioia e speranza. Buon Anno nuovo!

Ti auguro un nuovo anno ricco di felicità e tante soddisfazioni. Buon Capodanno!

Frasi divertenti per augurare un buon anno ad amici e parenti

Buoni propositi per 2020: raggiungere obbiettivi del 2019, che dovevo compiere nel 2018, che avevo promesso nel 2015 e pianificato nel 2014.

Ecco qualche altra frase ad effetto per far contenti amici e familiari.

FlecieAnonNouov! Scusa, per colpa della crisi gli auguri li ho dovuti comprare online! Te li monti tu quando hai tempo!



Quest'anno ti ho stuzzicato, importunato, irritato, annoiato, disturbato ed esasperato, ti prometto che nel 2020...ho intenzione di continuare. Auguri!

Un’altra idea può essere quella di scomodare i "classici"…

La vita è come una commedia, non importa quanto è lunga, ma come è recitata. Che questo anno sia uno tra gli atti più belli della tua sceneggiatura. (Seneca)

Gif e immagini per augurare un buon anno nuovo

Un’alternativa sempre valida può essere quella di inviare un’immagine o una gif tramite Whatsapp:

via GIPHY (Cinziope illustration)

Ecco qualche immagine animata per fare gli auguri di buon 2020. Cliccando sull'immagine sarete reindirizzati su Giphy. A questo punto basta cliccare con il tasto destro e selezionare "scarica immagine"

via GIPHY

via GIPHY

via GIPHY

via GIPHY

Auguri di un buon 2020 con un video

Un'altra idea può essere quella di inviare un breve video.