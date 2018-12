Buon anno, le frasi di auguri più originali e divertenti per Whatsapp o sms

Auguri di buon anno e buone feste è universale, ma... per augurare buon 2019 e far ridere amici e parenti possiamo usare anche espressioni diverse dalle solite frasi. Dopo il successo del nostro speciale del "buon anno", siamo andati a cercare le frasi più divertenti e originali per mandare gli auguri su Whatsapp, sms, Facebook.

Però prima di passare a frasi per augurare buon anno magari usando citazioni famose, per il 2019 vogliamo proporvi un piccolo decalogo di buoni propositi per il nuovo anno:

1. Semplifica! Puoi usare meglio le tue energie ed evitare stress inutile

2. Se hai dimenticato di dare importanza ad un amico, non nasconderti dietro le scuse del troppo lavoro: chiamalo

3. Scegli una cosa da migliorare nella tua vita: una sola per volta, ma falla bene

4. Celebra i tuoi risultati: anche se non hai ancora raggiunto la fine, qualcosa lo hai già realizzato

5. Sorridi!

6. Se hai bisogno chiedi aiuto

7. Fai domande ma ascolta anche le risposte

8. Quand'è l'ultima volta che hai fatto una passeggiata?

9. Se è impossibile... perché voler star dentro una situazione a tutti i costi?

10. Rispetta te stesso.

Auguri di Buon anno: le citazioni più famose

- Un ottimista sta in piedi fino a mezzanotte per vedere l’anno nuovo. Un pessimista sta in piedi fino a mezzanotte per essere sicuro che l’anno vecchio sia passato. Auguri, indipendentemente dalla tua posizione.

(Bill Vaughan)

- Al 2018 invidio il fatto che potrà andare in pensione dopo soli 12 mesi. Auguri a tutti i lavoratori!

(anonimo)

- Ti auguro di trascorrere con gioia il 31 dicembre: Giornata Mondiale del “Che cosa fai tu stasera?”

(Romain Cheylan)