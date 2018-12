Auguri di Natale 2018: frasi, immagini e gif animate per Whatsapp e sms

Come augurare buon Natale e rendere felici amici e parenti con una bella frase ad effetto? Ci risiamo: se anche quest’anno non avete la più pallida idea di cosa scrivere negli auguri di Natale siamo qui per aiutarvi. In questo articolo potrete trovare qualche spunto per fare gli auguri di Natale 2018 ai vostri cari: frasi da inviare su Whatsapp o tramite sms, ma anche bellissime immagini e gif animate. Tutto ciò di cui c’è bisogno per rendere i vostri auguri un po’ più speciali.

Il primo consiglio che ci sentiamo di darvi è quello di usare la fantasia e aprire il vostro cuore: nulla è più bello di una frase che sia davvero unica per augurare un buon Natale a chi ci sta vicino. Però lo sappiamo, non sempre l’ingegno ci viene in soccorso al momento giusto e allora, perché no, anche una frase standard può andare bene. E poi diciamolo: non tutti gli auguri sono uguali. A chi non è capitato di dover inviare dei messaggi di auguri solo per essere cortese?

Insomma, eccoci. Siamo qui per voi. Iniziamo con qualche frase semplice, senza troppi fronzoli, da inviare per sms o tramite Whatsapp:

Auguri di Natale 2018, le frasi più belle

I migliori auguri per un meraviglioso Natale e un felice anno nuovo. Possano la pace, l'amore e la prosperità essere sempre con te!

Tanti auguri di buon Natale, spero di cuore che questo giorno così speciale possa portare serenità e pace a te e alla tua famiglia.

Ti auguro un Natale speciale, pieno di pace e sorrisi. Auguri a te e alla tua famiglia!

I più sinceri auguri di Buon Natale. Spero che queste feste possano portare gioia e prosperità a te e alla tua famiglia.

Oppure si può optare per qualcosa di più originale e ricercato:

Che la magia e la bellezza del Natale possano rendere questo giorno indimenticabile. Auguri di un felice e sereno Natale.

In questo giorno di festa e di gioia è bello ricordarsi delle persone che portano luce e bellezza nella nostra vita. Buon Natale!

Il regalo più bello che puoi farmi per Natale? Restare sempre come sei! Buon feste a te e alla tua famiglia.

Che la magia di questi giorni ti aiuti a realizzare i tuoi sogni. I miei più sinceri e calorosi auguri di Buon Natale.

Una frase da dedicare ad un amico:

Averti conosciuto è un grande privilegio, resta sempre come sei. Buon Natale amico mio!

Una frase da inviare ad un familiare o a un parente:

Senza di te questa famiglia non sarebbe la stessa. Ti auguro tutto il bene di questo mondo! Buon Natale e un felice 2019!

Se siete patriottici potete provare con questa frase:

Possa la vicinanza degli amici, il conforto degli affetti e l'unità della nostra nazione, conservarti come sei per altri mille anni. Buon Natale a te alla tua famiglia.

Se il vostro interlocutore è credente magari potete usare una di queste frasi.

Il Natale è gioia, gioia religiosa, gioia di Dio, interiore, di luce, di pace. Tanti auguri a te e alla tua famiglia!

Dove nasce Dio, nasce la speranza: Lui porta la speranza. Dove nasce Dio, nasce la pace. E dove nasce la pace, non c’è più posto per l’odio e per la guerra.

Il dono prezioso del Natale è la pace, e Cristo è la nostra vera pace. E Cristo bussa ai nostri cuori per donarci la pace, la pace dell’anima. Apriamo le porte a Cristo.

Buon Natale 2018, gif animate per Whatsapp

Ecco invece alcune bellissime gif animate. Se non riuscite a condividerle potete provare a scaricarle da questo sito. In alternativa cliccate sull'immagine che vi interessa e il sito vi reindirizzerà automaticamente su Giphy. A questo punto è sufficiente tenere premuto il pollice o l'indice sull'immagine desiderata e selezionare xonvidividi immagine > Whatsapp.

Auguri di Buon Natale, le immagini

Ma anche una semplice immagine può andar bene per fare gli auguri ai nostri cari. Eccone qualcuna.

Un'altra immagine da inviare tramite Whatsapp o sms.

Ed ecco l'ultima immagine. Speriamo di esservi stati utili.