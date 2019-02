Auguri amore! Buon San Valentino: frasi, immagini e GIF per WhatsApp e sms

San Valentino 2019: il 14 febbraio segna il tradizionale appuntamento con l’amore da esprimere attraverso gesti e frasi.

Romantici per indole o teneri per induzione, chi in modo più esplicito, chi in maniera meno plateale, molti alla fine tendono a rispettare la liturgia che invita gli innamorati a tributare il sentimento che li unisce. Ma come?

Un regalo importante, il più classico dei ‘pensierini’, il sempre gradito mazzo di fiori (per non sbagliare, qui il significato dei fiori e la loro simbologia) non avrebbero certo lo stesso significato se non fossero accompagnati da un bigliettino che ne valorizzi la simbologia. Ma quando la fantasia manca, se le tanto cercate frasi d’amore si nascondono tra i pertugi dell’imbarazzo di un mittente poco avvezzo alla più sentimentale esternazione, ecco le parole che possono tornare utili per un contornare di poesia quel “ti amo”, l’espressione più bella di tutte.

E se la distanza tra gli innamorati è tanta, un sms, anche un messaggio WhatsApp ben si prestano allo scopo: basta saper scegliere!

Auguri San Valentino, le frasi più belle

- Ci sono cose che ripeterei all'infinito come averti incontrato, averti amato... e non importa se non è andata, rifarei sempre le stesse cose per amor di trovarti, amarti e sentirmi per come mi hai fatta sentire. Grazie amore mio... buon San Valentino (Fily Russo)

- I ricordi più belli li vorrei scrivere con te. Credo che il "noi" sia un bel posto da dove iniziare a costruire la vita (Antonio Cuomo)

- Solo tu hai saputo darmi quello che nessuno è stato capace di regalarmi, il vero amore (Pietro Lasaponara)

- Sei il mio sogno, il mio desiderio, il mio pensiero, il mio amore... per sempre ti amo (Mauro Lo Sole)

- L’amore è una parola semplice, come quello che provo per te: semplicemente ti amo, Buon San Valentino!

Auguri San Valentino, le frasi più romantiche

- Ti conoscono da anni e per anni non mi hai mai deluso: questo non è il nostro giorno, perché il mio San Valentino me lo regali da sempre.

- San Valentino serve a festeggiare l’amore che ci dimostriamo ogni giorno. Tanti auguri amore mio!

- Buon San Valentino. Sei la mia vita e nel giorno in cui si celebra l’amore, si festeggia il nostro compleanno.

- Amarti è meraviglioso, abbracciarti è magia, baciarti è il sogno più grande. Buon San Valentino!

- Sono felice, perché tu sei bella, dolce… Fantastica. Ma più di tutto sono felice perché sei tu mentre continui ad essere mia moglie!

Auguri San Valentino, le frasi più belle di grandi autori

- “Mettiamola cosi: per me tu sei la numero uno, e non c’è nemmeno una numero due” (Charles Bukowski)

La felicità esiste perché esisti tu” (Massimo Bisotti)

- “Per il mio bene non potevo fare altro che amarti. Sapevo che, se mi fosse stato concesso d’odiarti, nell’arido deserto della vita che dovevo percorrere, che ancora sto percorrendo, ogni roccia avrebbe perso la sua ombra, ogni palma sarebbe intristita, ogni pozzo d’acqua si sarebbe inquinato” (Oscar Wilde)

- “Se un giorno tornerai, sappi che ti sto aspettando. Ho perso l’occasione di dirti una cosa molto semplice: ti amo. Forse è tardi, ma voglio che tu lo sappia” (Paulo Coehlo)

- “L’amore immaturo dice: ‘Ti amo perché ho bisogno di te’. L’amore maturo dice: ‘Ho bisogno di te, perché ti amo” (Frost)

- “Il mio amore ha due vite per amarti. Per questo t’amo quando non t’amo e per questo t’amo quando t’amo” (Pablo Neruda)

Buon San Valentino, gif animate per gli auguri

Ecco invece delle bellissime gif animate per gli auguri di buon San Valentino. Istruzioni per scaricare le gif: cliccando sull'immagine sarete reindirizzati su Giphy. A questo punto è sufficiente esercitare una leggera pressione sull'immagine con il pollice o l'indice e selezionare "scarica immagine".

