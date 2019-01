Vietato circolare con auto straniere, la multa è salata: lo dice il decreto Salvini

Il decreto sicurezza voluto fortemente dal ministro dell'Interno Matteo Salvini vieta agli italiani di guidare auto straniere (intese come auto immatricolate all'estero). Un divieto che vale anche per gli automobilisti che hanno un genitore straniero al quale è intestata l'auto. Oggi il quotidiano Avvenire racconta quanto avvenuto a Mattia, un ragazzo di 19 anni nato a Desenzano del Garda che vive a Moniga del Garda, in provincia di Brescia: il giovane è stato sorpreso dalla Polizia locale della zona al volante dell'auto della madre, una donna tedesca che ha residenza in Germania.

Divieto di guidare auto straniere: cosa dice il decreto Salvini

"Lei è italiano e sta guidando un'auto con targa straniera", gli hanno detto gli agenti durante i controlli. "E' di mia madre tedesca, che problema c'è?", ha ribattuto Mattia. La Polizia locale aveva ragione. Stando infatti a quanto dispone da alcuni giorni l'articolo 93 del Codice della strada, come modificato dal decreto sicurezza, "è vietato, a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre 60 giorni, circolare con un veicolo immatricolato all’estero". Le norme prevedono una sanzione severa: "Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 712 a euro 2.848. L'organo accertatore trasmette il documento di circolazione all'ufficio della motorizzazione civile competente per territorio, ordina l'immediata cessazione della circolazione del veicolo e il suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio".

Si può trovare un rimedio entro sei mesi. Infatti, "qualora, entro il termine di 180 giorni decorrenti dalla data della violazione, il veicolo non sia immatricolato in Italia o non sia richiesto il rilascio di un foglio di via per condurlo oltre i transiti di confine, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa". In sostanza, Monika, la mamma di Mattia, non può usare l'auto ed entro sei mesi deve decidere se immatricolarla nel nostro Paese o riportarla in Germania.

Monika e Mattia, nel frattempo, hanno deciso di saldare la contravvenzione all'istante: 498 euro invece di 712.