Traffico in autostrada: quando è meglio partire

Fine settimana di controesodo su strade e autostrade. Traffico da bollino rosso fino a domenica 25 agosto in direzione delle città, ma anche per le ultime partenze in direzione delle località turistiche.

Per chi si mette in viaggio è bene ricordare che il divieto di transito per i mezzi pesanti sarà in vigore nella giornata di sabato 24, dalle 8 alle 16, e per l'intera giornata di domenica 25 agosto, dalle 7 alle 22.

Disagi potrebbero verificarsi Domenica 25 e lunedì 26 agosto per lo sciopero di quattro ore indetto dal personale delle autostrade a seguito della rottura della trattativa per il rinnovo del contratto nazionale di settore.

Autostrade, domenica sciopero casellanti

Per lo sciopero degli addetti all'esazione ai caselli dalle 10 alle 14 e dalle 18 alle 22 di domenica 25 agosto e dalle 22 di domenica 25 alle 2 di lunedì 26 si potranno verificare code ai caselli autostradali.

Bollettini di viabilità sono trasmessi su Rai Isoradio, Radio Italia (nazionale), Radio Birikina, Radio Bella e Monella e Radio Piterpan (Veneto e Friuli Venezia Giulia), Radio Rock (Lazio), Radio Margherita (Sicilia) e Radio Sintony (Sardegna).