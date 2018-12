Arrivano gli autovelox invisibili (per davvero): dove sono e come funzionano

Arrivano gli autovelox invisibili: un nemico nuovo e pressoché imbattibile per gli automobilisti che non rispettano il codice della strada. In questo caso l'autovelox è del tutto invisibile, per davvero: è montato all'interno delle auto di servizio, si può usare anche mentre la pattuglia è in movimento e può controllare le auto che viaggiano in entrambi i sensi di marcia. Ma l'elemento più "di rottura" rispetto al passato è un altro: può non essere segnalato. Lo Scout speed - così si chiama - sta per arrivare anche a Milano. Il Comune ha fatto richiesta per acquistare l'apparecchio

Attualmente in Italia ci sono 32 autovelox "invisibili", ma presto diventeranno 38 e tra i comuni che presto lo adotteranno — come riportato da Il Sole 24 Ore — ci sarà anche Milano. Sono stati installati, per lo più, nel settentrione, nei tratti stradali dove le infrazioni sono più frequenti.

Autovelox, come funziona lo Scout speed

Passiamo ai dettagli: come funziona? Trattasi di apparecchio poco ingombrante che viene collocato sul parabrezza all'altezza del specchietto retrovisore. La macchina effettua le rilevazioni con un radar che emette onde radio verso tutti i "bersagli" visibili, anche quelle che viaggiano in direzione opposta. Non è tutto: l'apparecchio, proprio perché utilizza onde radio, riesce a rilevare le velocità delle automobili anche al buio.

Se è vero che lo Scout speed funziona in modo totalmente automatico,è vero però anche che quando la pattuglia è in movimento gli agenti devono comunque tenerlo sotto controllo: non sono pochi i tratti di strada dove il limite di velocità locale resta invariato solo per poche centinaia di metri. In questi casi l'agente deve cambiare l'impostazione del limite oltre cui far scattare le sanzioni. Lo Scout speed ha comunque dei limiti. In condizioni di traffico intenso — anche senza volerlo — i veicoli possono "ingannare" il "trappolone" l'un con l'altro, questo a causa dei limiti tecnologici dell'apparecchio: le onde radio si rifrangono contro troppi bersagli senza determinare un risultato certo.