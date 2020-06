Viaggi in aereo, da oggi è vietato il bagaglio a mano nelle cappelliere: il motivo della decisione

Tutto ufficiale: da oggi, venerdì 26 giugno, in Italia è vietato portare il bagaglio a mano sull'aereo. Lo si legge in una nota alle compagnie l'Enac, Ente Nazionale per l'Aviazione Civile. Quale è il motivo di questa decisione? Si tratta di una misura volta ad evitare gli assembramenti delle persone nel momento in cui devono posizionare il proprio bagaglio nella cappelliera, che non potrà essere utilizzata per alcuna ragione. Ai passeggeri è consentito portare a bordo solo bagagli di dimensioni tali da essere essere posizionati sotto il sedile di fronte al posto assegnato. I bagagli di piccole dimensioni quindi possono essere messi sotto il sedile, tutti gli altri finiscono in stiva e vengono poi ritirati dopo l'atterraggio al recupero bagagli.

Per quel che riguarda la misurazione della temperatura, va controllata prima dell'accesso all'aereo, che sarà vietato se si superano i 37,5 gradi. Non è necessario un ulteriore controllo se la misurazione è stata effettuata all'ingresso dell'aeroporto o comunque prima dell'imbarco.

Per quanto riguarda la autocertificazione da parte del passeggero che attesti di non aver avuto contatti stretti con persone affette da patologia COVID 19 negli ultimi due giorni, prima dell’insorgenza dei sintomi e fino a 14 giorni dopo l’insorgenza dei sintomi e l’impegno del passeggero a comunicare, al fine della tracciabilità dei contatti, al vettore e alla Autorità sanitaria territoriale competente, l’insorgenza di sintomatologia COVID 19 comparsa entro 8 giorni dallo sbarco dall’aeromobile, è stato fornito dal Ministero della salute il modello allegato che deve essere compilato dal passeggero – preferibilmente in modalità elettronica – e consegnato al vettore prima della partenza. Si ricorda che l’obbligo di distanziamento deve essere rispettato da tutti i vettori a prescindere dalla nazionalità e che tutte le condizioni per derogare al distanziamento devono sussistere contemporaneamente.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nelle disposizioni per fronteggiare l'epidemia da Covid 19 del 12 giugno scorso, l'Enac precisava che non si potevano portati a bordo bagagli a mano di grandi dimensioni. Da oggi 26 giugno il chiarimento di Enac sul fatto che nessun bagaglio di nessun tipo può essere messo nelle cappelliere.