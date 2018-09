Nuove regole (e tariffe) Ryanair, facciamo chiarezza: che bagaglio posso portare?

Nelle ultime ore è esploso il malcontento (per usare un eufemismo) dei viaggiatori contro Ryanair in seguito all'annuncio della sua nuova policy sul trasporto dei bagagli a bordo dei velivoli. Di fatto finisce un'era: dal primo novembre 2018, infatti, non sarà più possibile portare a bordo gratuitamente i trolley fino a 10 chili. Ma come funzionerà d'ora in poi? La compagnia di volo low-cost irlandese ha pubblicato sul proprio sito le risposte ai dubbi più frequenti dei passeggeri sulle nuove regole. Cominciamo con un chiarimento: cosa è cambiato? Prima tutti i clienti che non avevano acquistato l'imbarco prioritario potevano portare gratuitamente in cabina un bagaglio a mano più piccolo e un bagaglio più grande (trolley). A partire da novembre, i clienti che non hanno acquistato l'imbarco prioritario potranno portare in cabina solo un bagaglio a mano gratuito piccolo delle dimensioni massime di 40x20x25 centimetri.

Solo i clienti che hanno acquistato l'imbarco prioritario, dunque, potranno continuare a portare a bordo gratuitamente due bagagli (un bagaglio più piccolo più un trolley).

I passeggeri senza imbarco prioritario dovranno pagare per registrare il bagaglio da 10 chili. Se il pagamento sarà fatto al momento della prenotazione iniziale, il costo sarà di 8 euro; altrimenti, se aggiunto successivamente alla prenotazione (fino a 40 minuti prima dell’orario di partenza previsto) il costo sarà di 10 euro. Il bagaglio registrato da 10 chili dovrà essere depositato al banco consegna bagagli prima di passare il controllo di sicurezza. Se la registrazione sarà fatta al banco deposito bagagli dell'aeroporto il costo sarà di 20 euro, mentre al gate di imbarco sarà di 25 euro. La nuova policy bagagli sarà applicata a tutti i viaggi dal 1° novembre incluso, anche quindi ai clienti che hanno prenotato un volo prima del 1° settembre per viaggiare dal 1° novembre. I clienti possono aggiungere l'imbarco prioritario al costo di 8 euro (prezzo per aggiunta dopo la prenotazione) o un bagaglio registrato da 10 chili al costo di 10 euro (prezzo per aggiunta dopo la prenotazione), oppure possono cancellare la loro prenotazione ottenendo un rimborso completo.

Trolley a bordo e dimensioni del bagaglio a mano gratuito sui voli Ryanair

Come detto, le dimensioni massime del bagaglio a mano piccolo gratuito sono 40x20x25 centimetri. I bagagli piccoli vanno posizionati sotto al sedile di fronte al nostro. Se il bagaglio piccolo non si adatta al nuovo misuratore, avverte Ryanair, ciò significa che è più grande del 25% rispetto alle misure consentite. In questo caso bisognerà pagare una tariffa pari a 25 euro sul bagaglio che sarà imbarcato in stiva. Hanno diritto a portare il trolley a bordo tutti i clienti che hanno acquistato l'imbarco prioritario. Nelle cappelliere c'è spazio per circa cento trolley. L'imbarco prioritario è limitato a 95 clienti per volo (su 189 ospiti), quindi lo spazio è sufficiente per tutti i clienti che lo hanno acquistato. Infine, per quanto riguarda i neonati, i genitori possono ancora portare una borsa extra? Sì, una piccola borsa da 5 kg può essere trasportata gratuitamente dai clienti che viaggiano con un bambino sotto i 2 anni.