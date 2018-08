Roma, nuovo scandalo: giovani fanno il bagno nudi nella fontana dell'Altare della Patria

Nudi nella fontana dell'Alta della Patria. Succede anche questo a Roma. In pieno pomeriggio, intorno alle 17.30 di domenica 19 agosto, tre giovani vandali hanno dato spettacolo in una delle fontane che si trovano ai lati del monumento al Milite Ignoto a piazza Venezia, di fronte a centinaia di romani e turisti.

Per diversi minuti, i tre hanno agito, completamente indisturbati, in quella che è la piazza più centrale della Capitale.

Due di loro, come si vede nel video in possesso di RomaToday (che vi mostriamo in maniera volutamente oscurata), sono entrati nella vasca e si sono spogliati. Completamente nudi, i due - verosimilmente ubriachi - sono arrivati a mettersi praticamente a mollo e a lavarsi all'interno della vasca.

"Il tutto sarà durato almeno cinque minuti", racconta il testimone che ha fornito a RomaToday il video. "Non credevo ai miei occhi quando ho assistito alla scena".

Si tratta dell'ennesimo atto vandalico ai danni delle fontane di Roma. A nulla vale il deterrente della multa - 450 euro - per chi "profana" le bellezze della Capitale.