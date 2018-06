Lo striscione di Forza Nuova contro Balotelli: "Sei più stupido che nero"

Nel mirino di Forza Nuova alcune frasi pronunciate da Balotelli prima dell'amichevole Olanda-Italia. "E' ora che l'Italia sia più aperta come tanti Paesi e cominci a integrare le persone che vengono da fuori", aveva detto Balotelli. "Fare il capitano della Nazionale - aveva aggiunto - potrebbe essere un bel segnale, soprattutto per gli immigrati africani che vivono in Italia".

Con un video postato su Instagram, l'attaccante del Milan ha lanciato un appello per la pace dopo gli attentati di Parigi: "Questa cosa mi tocca personalmente" ha detto il calciatore all'obiettivo della videocamera: "Perché non siamo tutti amici? Perché non troviamo un accordo? Perché non abbiamo la pace? Perché non siamo tutti un’unica famiglia?"