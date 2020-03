Bambin Gesù attiva consulenze a distanza per bambini: tutti i servizi, dai nutrizionisti agli psicologi

Nel periodo di sospensione delle attività ambulatoriali non urgenti disposto dalla Regione Lazio, l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù potenzia i servizi di consulenza a distanza per dare risposte ai problemi di salute dei piccoli pazienti costretti a casa per l’emergenza coronavirus. Pediatri, neonatologi, allergologi, nutrizionisti e psicologi saranno a disposizione, al telefono o via web, per dare informazioni e suggerimenti alle famiglie e soprattutto per verificare che durante la quarantena non vengano trascurate terapie, ignorati segnali di altre patologie o rimandati controlli in Ospedale che invece possono rivelarsi necessari. Potenziati anche i servizi di telemedicina per i malati cronici seguiti dagli specialisti del Bambino Gesù. L’appello della presidente Mariella Enoc: «State a casa con i vostri bambini, ma non rimandate i controlli in Ospedale quando sono urgenti o importanti per altre patologie».

Ecco di seguito i servizi attivati. L’ambulatorio pediatrico diventa ‘telefonico’. Al numero 06 6859 2088, dal lunedì al sabato, dalle 9:00 alle 19:00, un team di medici pediatri sarà a disposizione delle famiglie per i bambini e ragazzi con bisogni di salute non urgenti e per i piccoli pazienti che prima dell’emergenza avevano già avviato un percorso di cura presso gli ambulatori e i Pronto Soccorso del Bambino Gesù. Al telefono verranno raccolte e valutate tutte le informazioni, quindi verrà inquadrato il tipo di assistenza più appropriato, comprese, se necessario, valutazioni ambulatoriali o visite specialistiche.

Le mamme che stanno per partorire o che già procedono con l’allattamento al seno del proprio bambino, possono ricevere informazioni e suggerimenti contattando lo 06 6859 2273 dal lunedì al venerdì dalle 11:00 alle 14:00. Un medico, pediatra e neonatologo, aiuterà le nutrici a capire come gestire al meglio questa fase importantissima per i bambini, offrendo consigli utili per iniziare e/o continuare l’allattamento. Dopo il colloquio telefonico, per le situazioni di stretta necessità potrà essere disposta la valutazione del caso presso l’ambulatorio dedicato in Ospedale.

Per i bambini allergici alle prese con la stagione dei pollini, è attivo lo 06 6859 2296, dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 16:00. I medici dell’Unità operativa di Allergologia forniranno consigli e informazioni su come affrontare le allergie di stagione, con particolare attenzione al controllo delle terapie anti-infiammatorie e antistaminiche per tenere a bada i sintomi dell’allergia respiratoria. Il servizio è rivolto anche ai bambini con allergia alimentare (che in questo periodo non possono sottoporsi al test di esposizione) e con allergie ai farmaci di lieve entità.

Per informazioni sui temi dell’alimentazione nel periodo in cui si è costretti a stare in casa nel rispetto delle misure anti-contagio, è possibile iscriversi al gruppo Facebook “miofigliononmangia” o inviare un’email a miofigliononmangia@opbg.net. Esperti nutrizionisti del Bambino Gesù dialogheranno con genitori e bambini, attraverso suggerimenti, giochi, ricette da preparare insieme figli, per la costruzione di un modello alimentare salutare da condividere in famiglia.

Telefono e collegamenti Skype per l’attività di supporto psicologico a cura del team di Psicologia Clinica del Bambino Gesù. Il servizio a distanza è rivolto a genitori, bambini, adolescenti e, in particolare, alle famiglie in cui è presente un bambino con malattia cronica o disabilità. Fornisce orientamento e sostegno nel periodo in cui le restrizioni nell’ambiente domestico e il cambiamento degli stili di vita possono determinare situazioni di stress emotivo. Dopo il primo colloquio telefonico, gli psicologi potranno organizzare un intervento più approfondito in modalità telematica (via Skype). Il telefono da contattare è lo 06 6859 7046, dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:30.

Più in generale, tutte le unità operative del Bambino Gesù si stanno attivando per assicurarsi sulle condizioni di salute dei bambini con patologie croniche o ricoveri programmati. Sono state potenziate, in particolare, le attività di telemedicina e telemonitoraggio che coinvolgono centinaia di bambini e ragazzi seguiti dagli specialisti di Aritmologia, Fibrosi Cistica, Diabetologia e Broncopneumologia. Per informare correttamente le famiglie, inoltre, l’Ospedale ha realizzato sul proprio sito numerosi approfondimenti disponibili online a cura dell’Istituto per la Salute del Bambino e dell’Adolescente, che vengono continuamente aggiornati.

