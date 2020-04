"Bambini a tavola con Tomasoni": l'iniziativa social con ricette sfiziose e salutari

Parte il nuovo progetto educativo alimentare firmato Caseificio Tomasoni, azienda produttrice di formaggi dal 1955 a Breda di Piave (in provincia di Treviso), che si articola in un appuntamento fisso ogni lunedì fino a fine anno. Tante ricette sfiziose e salutari con i prodotti Tomasoni ed informazioni utili sul ruolo del latte e dei suoi derivati nella dieta quotidiana di adulti e bambini. Il progetto “Bimbi a tavola con Tomasoni” prevede il coinvolgimento di quattro giovani mamme, attive su Instagram quotidianamente, creative e molto sensibili al tema del mangiar sano e bene: sono Sara Luna Canola, Caterina Siviero, Chiara Losh e Victoria Cotovan.

«Le abbiamo scelte perché condividono i nostri valori: benessere, genuinità e passione per il buon cibo - spiega Eva Tomasoni, responsabile marketing dell’azienda e mamma -. Queste mamme collaboreranno con noi nella creazione e nella condivisione di contenuti che ci aiuteranno a veicolare dei contenuti trasparenti sugli effetti del latte e dei formaggi nell’alimentazione quotidiana sia nei loro profili Instagram, sia nei nostri canali social e tramite il nostro blog Stracchino&co».

L’iniziativa nasce a cavallo tra il 2019 ed il 2020 proprio da Eva Tomasoni con l'obiettivo di contrastare la disinformazione e le fake news promosse dalle mode alimentari che si vivono abitualmente. «Negli ultimi anni – continua Eva - sono stati diffusi molti falsi miti riguardo l’effetto del latte e dei formaggi. Ciò che bisogna ricordare è che sono alimenti che integrano e arricchiscono l’alimentazione, aiutando a rinforzare le ossa, le difese immunitarie e forniscono all’organismo vitamina D, e soprattutto in questo periodo, in cui si è esposti poco alla luce del sole, latte e derivati ne possono favorire l’assunzione (l’assorbimento della vitamina D avviene solitamente per l’80% grazie alla luce solare). Sarebbe inoltre corretto abituarsi ad un consumo di latte e derivati su base quotidiana (sempre senza esagerare), come affermato dal Centro di Ricerca Alimenti e Nutrizione del CREA lo scorso dicembre».

«Essere mamma non è facile – dichiara Eva Tomasoni (mamma di Giulio che ha un anno) - ti pone di fronte a scelte importanti che devi prendere in maniera consapevole e responsabile; io sono una giovane mamma e questo l’ho compreso pian piano. Anche se, devo ammettere, che la tradizione di casa, della mia famiglia mi ha sempre supportato; ricordo molto bene gli insegnamenti di nonno Primo sull’importanza dell’amore che ricevi dalla famiglia per credere ancora di più nelle cose che fai (ndr nonno Primo è il fondatore dell'azienda). A volte ci si fa influenzare troppo da informazioni poco chiare e scorrette soprattutto su Internet, ho deciso quindi di dare avvio a questa iniziativa, partendo dall'importanza della conoscenza del ruolo dell’alimentazione e della funzione che ricoprono particolari cibi nella nostra dieta. Così abbiamo scelto di raccontare nell’esperienza di vita tra mamma e figlio/a le potenzialità del latte e dei suoi derivati utilizzandoli a volte da soli oppure integrati a ricette sane ma sfiziose».

Caseificio Tomasoni ha una storia di oltre 60 anni. È un'azienda a conduzione familiare che conserva i valori di famiglia senza rinunciare alle nuove sfide verso la sostenibilità. Tomasoni lavora solo latte veneto, 400 quintali al giorno provenienti da stalle situate nel raggio di circa 30/40 km dallo stabilimento produttivo. La scelta di adottare una filiera corta, controllata e sostenibile ha permesso di garantire la bontà di un prodotto semplice e genuino, come la Crema del Piave, prodotto di punta dell’azienda, ma anche gli stracchini freschi, le robiole, le ricotte ed i formaggi spalmabili, tutti prodotti perfetti da soli o adatti ad essere degustati in ricette sfiziose per grandi e bambini.