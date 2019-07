Bambino autistico rifiutato: "Non è un caso isolato, i genitori sono disperati"

Il caso del bambino di undici anni con una diagnosi di autismo affidato al Tribunale dei minori perché la famiglia non lo vuole più, "non è purtroppo un caso isolato, anzi. Riceviamo tutti i giorni telefonate da tutta Italia che ci chiedono aiuto e informazioni. Genitori spesso disperati perché non sanno a chi rivolgersi".

A parlare all'Adnkronos Salute è Elena Gabardi, collaboratrice della Fondazione Trentina per l'Autismo onlus che gestisce la 'Casa Sebastiano', una struttura specializzata in interventi riabilitativo-educativi a Coredo.

E' stata la Fondazione a ricevere la telefonata degli assistenti sociali di un'altra regione che chiedevano la disponibilità e a raccontare poi il caso con un post su Facebook. "Noi non abbiamo potuto accettare il bambino perché siamo autorizzati ad occuparci di adolescenti sopra i 16 anni", chiarisce la collaboratrice, che aggiunge: "Questa storia ci ha profondamente colpito, ma per il segreto professionale non abbiamo aggiunto altre informazioni".

Il Tribunale ora dovrà trovare una sistemazione al bambino.

"Spesso - aggiunge Gabardi - questo tipo di casi in cui la famiglia non ce la fa più a gestire il bambino autistico possono anche rientrare, e risolversi nel migliore dei modi con il rientro in famiglia. Questa storia è però un segnale importante per le istituzioni: c'è una carenza di assistenza sul territorio e le famiglie rimangono sole", conclude.