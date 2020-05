Medici e infermieri supereroi: la nuova (bellissima) opera di Banksy

Altro che Batman e Spiderman. Banksy rende omaggio ai medici e agli infermieri in prima linea contro il coronavirus con una nuova opera. Sono loro i nuovi "supereroi". Lo street artist dall'identità misteriosa, famoso in tutto il mondo per le sue opere di denuncia tra etica e politica, scende in campo con un lavoro sul coronavirus: nel disegno postato sui suoi profili social si vede un bambino, che ha riposto le statuette di Batman e Spiderman con cui era solito giocare in un cestino e tiene in mano un'infermiera in miniatura che vola con il mantello e un braccio teso in avanti, nella posa tipica delle raffigurazioni di Superman.

Solo su Instagram, in meno di 24 ore, l'immagine accompagnata dalla didascalia "Game Changer" ha ottenuto quasi due milioni di like. Con "Game Changer" l'artista inglese vuole omaggiare medici e operatori sanitari impegnati nella lotta al coronavirus. Il nuovo murales misura circa un metro quadrato ed è stato "appeso" vicino al pronto soccorso dell'ospedale di Southampton, nell’Inghilterra meridionale, in accordo con i vertici dell'istituto.

"Grazie per tutto quello che fate. Spero illumini un po' il posto, sebbene sia solo in bianco e nero", è il messaggio lasciato dall'artista in ospedale. L'opera resterà esposta in ospedale fino all'autunno e poi sarà venduta in beneficenza.