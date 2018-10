Merendine ritirate per rischio salmonella, Bauli accusa: "Errore dell'Asl di Salerno"

Niente salmonella nelle confezioni di merendine Bauli. Solo "un errore dell'Asl di Salerno", ha fatto sapere in una nota l'azienda veronese dopo il richiamo dei Croissant a lievitazione naturale con crema al latte da parte del ministero della Salute. Nessun pericolo quindi, sostiene Bauli, che "desidera confermare che si è trattato di un errore da parte della Asl di Salerno e del laboratorio che ha effettuato l'esame. Sia i campioni di controllo mantenuti presso i nostri stabilimenti, sia quelli prelevati originariamente dalla Asl e poi analizzati da un laboratorio terzo, hanno rilevato la totale assenza di salmonella nei nostri prodotti. Infine, anche il contro-campione analizzato dall'Istituto Superiore di Sanità ha dato esito negativo, confermando quanto abbiamo sempre sostenuto".

Nel frattempo però l'azienda ha ritirato l'interno lotto, facendosi carico di tutte le spese. "Bauli - continua la nota - non ritiene giusto subire questo grave torto ed intende tutelare i propri diritti e quelli dei propri consumatori con tutti gli strumenti di legge disponibili affinchè situazioni di questo genere non si ripetano più". L'azienda sottolinea poi "come un prodotto da forno, sottoposto a cottura, potesse essere stato anche solo ipoteticamente inquinato dal batterio della salmonella, era per noi davvero incomprensibile. Infatti, non ci risulta che un richiamo di questo genere sia mai avvenuto per altri prodotti da forno a differenza di carni, molluschi, uova e spezie". Ma "con l'intento di rassicurare i nostri consumatori, pur non condividendo l'avviso pervenuto dal Ministero della Salute, abbiamo predisposto il richiamo del lotto segnalato assumendocene l'intero onere. Non comprendiamo quindi come sia possibile che il richiamo sia stato proposto senza verificarne la correttezza determinando panico ingiustificato tra i consumatori e grave danno di immagine ad un’azienda che si è distinta per serietà e qualità nell’arco di quasi cento anni di storia. Bauli non ritiene giusto subire questo grave torto ed intende tutelare i propri diritti e quelli dei propri consumatori con tutti gli strumenti di legge disponibili affinché situazioni di questo genere non si ripetano più".

La notizia su VeronaSera