Benetton e le foto-spot con i migranti sui barconi, Salvini: "Squallido"

La foto di un gommone con a bordo decine di migranti soccorsi dai volontari di Sos Méditerranée. E in basso a destra il celebre logo verde: United Colors of Benetton.

E' quanto mostra l'ultima pubblicità del gruppo di abbigliamento trevigiano, che ha scatenato un’ondata di indignazione da parte di diversi esponenti leghisti, ma anche tanti commenti di approvazione. Per la verità la pubblicazione delle foto (almeno su Facebook) risale a sabato scorso, ma il "caso" è scoppiato solo nelle ultime ore.

"Solo io trovo che sia squallido?", ha twittato Matteo Salvini, condividendo lo spot della Benetton. "Non comprerò mai più una sola maglietta Benetton" ha tuonato il segretario della Lega Nord-Liga Veneta Toni Da Re. A suo avviso Oliviero Toscani, che ha ideato la campagna, è ormai "la nostra cartina al tornasole: più lui è incazzato, più noi siamo certi di essere sulla strada giusta".

La replica di Toscani non si è fatta attendere: "Vedi Matteo Salvini, non è squallido, ma drammatico. E purtroppo siete in tanti a non capire ciò che sta succedendo - ha ribattuto Toscani su Twitter - Poi il fatto che un negazionista come te critichi questa azione, mi fa capire che ho ragione".

Tantissimi i commenti in calce alle foto pubblicate sulla pagina facebook dell’azienda. "Ora ho un ottimo motivo per non comprare più i vostri prodotti" protesta Alessandro. "Non ho capito lo scopo di questa immagine - scrive Sara - .Sono cliente fedele da anni ma se cominciate pure voi con questa stupida propaganda mi dovrò ricredere. L Italia non è abbastanza grande per divenire la vice Africa".

Ma ci sono anche molti commenti di segno opposto: "Stremati e obbligati a rimanere in mare. Innocenti e rifiutati. Siamo tutti colpevoli" scrive ad esempio Domenico. "Grazie alle Ong per l’impegno responsabile che portano avanti nonostante l’inconcludenza della politica. Grazie #Benetton per il vostro contributo (in linea con la vostra storia)".