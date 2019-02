Benzina e diesel, brutta notizia per gli automobilisti: via ai rincari

Brutta notizia per gli automobilisti in vista del weekend. Ripartono subito gli aumenti sulla rete carburanti italiana sulla scia dell'aumento delle quotazioni petrolifere sostenuto dagli effetti dei tagli produttivi Opec, dal collasso della produzione di greggio in Venezuela e dalle prospettive di una ''tregua'' commerciale tra Usa e Cina.

Aumenti Benzina, prezzi in rialzo ai distributori

Dopo la pausa di ieri, infatti, si registra oggi un nuovo intervento al rialzo di Eni sui prezzi raccomandati di benzina e diesel di 1 centesimo e un movimento analogo anche da parte di Q8 mentre IP ha messo a segno un rialzo di 0,5 centesimi al litro su entrambi i prodotti.

I prezzi alla pompa sono segnalati in rialzo sul territorio, come mostra l'elaborazione di Quotidiano Energia e Staffetta Quotidiana dei dati dell'Osservaprezzi carburanti del Mise, con il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della verde pari a 1,514 euro/litro mentre quello praticato del diesel è a 1,452 euro/litro. Il Gpl, infine, si attesta a 0,655 euro/litro mentre il metano a 0,998 euro/kg.

Aumento prezzi benzina, perché in Italia costa così tanto

Il confronto tra i prezzi alla pompa in Italia e all'estero è impietoso. Gli italiani pagano in media la benzina l’11,4% in più rispetto ai francesi che invece possono risparmiare oltre 9 euro (9,4) a ogni pieno, mentre sul diesel lo scarto è della metà, pari a 5,36% e 4,4 euro al litro di minori costi sempre a favore dei cugini d’Oltralpe. E’ quanto emerge da un’analisi fatta a fine 2018 dall’Unione europea delle cooperative Uecoop su dati Globalpetrolprices.com.

Un "salasso quotidiano" per famiglie e imprese in un Paese dove circolano più di 40 milioni di veicoli fra camion, furgoni, auto e bus. L'alto livello dei prezzi dei carburanti rispetto alla grande maggioranza degli altri Paesi europei è sempre stato considerato uno degli elementi di svantaggio competitivo per l'economia dell'Italia dove l'88% delle merci viaggia su gomma.

Le accise sulla benzina: elenco completo

Per ogni litro di carburante che si acquista, si paga solo una minima parte collegata al costo industriale, il resto del costo al litro è legato alle varie tasse che gravano sui combustibili. Il prezzo attuale della benzina si compone di tre parti: il prezzo netto del combustibile, che include anche il guadagno dei gestori della pompa, le accise e l’Iva.

In pratica, ogni volta che compriamo un singolo litro di carburante siamo obbligati a pagare una notevole quota di tasse, di origine diversa tra cui anche le famose accise, ovvero una quota dovuta allo stato come imposta sui consumi. Ecco di seguito l’elenco delle accise che oggi si pagano su ogni litro di carburante acquistato in italia, diffuso dal Codacons qualche tempo fa: