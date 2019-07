Bibbiano, quattro bimbi tornano ai genitori naturali. Polemiche sulla visita di Salvini

Lieto fine per quattro bambini coinvolti nell’inchiesta Angeli e Demoni: il tribunale dei Minori di Bologna ha deciso il ricongiungimento con le famiglie naturali. Lo riferisce La Gazzetta di Reggio.

Intanto oggi il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini ha fatto sapere, scrivendo sulle sue pagine social, che sarà "a Bibbiano per confermare l'impegno, da papà e da ministro, in difesa di chi non si può difendere: giù le mani dai bambini!".

Una decisione che ha scatenato l'ira del Pd. La vicesegretaria Paola De Micheli parla di "passerella di dubbio gusto", mentre per il senatore e responsabile economia Pd Antonio Misiani "al peggio non c'e' limite". "Il vicepremier Salvini - spiega - dovrebbe rispondere in Parlamento sulle presunte tangenti russe al suo partito. Dovrebbe andare in Calabria, dove c'e' stato un duplice omicidio di mafia. E invece va a Bibbiano a fare sciacallaggio politico".

Bibbiano, la bagarre tra Pd e 5 Stelle

Del resto nei giorni scorsi i dem sono stati accostati più volte da M5s e Lega alla vicenda Bibbiano a causa del coinvolgimento nell'inchiesta del sindaco Pd Andrea Carletti. Il capo della Procura di Reggio Emilia ha precisato che a Carletti "viene contestato di aver violato le norme sull’affidamento dei locali dove si svolgevano le sedute terapeutiche, ma non è coinvolto nei crimini contro i minori". Insomma, il sindaco non c'entra assolutamente nulla con gli affidi: ciò però non ha impedito a Di Maio di asserire che il Pd è il "partito di Bibbiano" che "con l'elettroshock toglie i figli alle famiglie".