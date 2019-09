Una poltrona a teatro per chi non se la può permettere grazie al “biglietto sospeso”

La tradizione napoletana del caffè sospeso ha “contagiato” da tempo librerie, ristoranti e altre attività in nome della solidarietà. Anche diversi teatri hanno aderito all’iniziativa, facendo pagare una poltrona in più per chi non se la può permettere.

Dopo esperienze simili a Palermo, Torino, Lecce e Bologna, il “biglietto sospeso” è arrivato anche a Monza. La sperimentazione del teatro Binario 7, avviata in collaborazione con Fondazione della Comunità di Monza e Brianza, il Centro di Servizio per il Volontariato di Monza Lecco Sondrio e il Comune di Monza, permette a chiunque di regalare un biglietto d’ingresso a teatro a chi non può concedersi spettacoli a pagamento.

A teatro grazie al "biglietto sospeso": cultura e solidarietà

Chi lo vorrà potrà donare un biglietto sospeso, acquistandolo al costo ridotto di € 10. I biglietti verranno consegnati a CSV Monza e Fondazione della Comunità di Monza e Brianza, cui spetterà il compito di individuare, nel proprio bacino di utenza, i destinatari dell’iniziativa. Per ogni biglietto sospeso donato, il Teatro Binario 7 ne mette a disposizione un altro. Ai primi cinquanta biglietti donati, Fondazione della Comunità di Monza e Brianza ne aggiungerà altri cinquanta.

Chi riceverà un biglietto sospeso potrà scegliere liberamente fra gli oltre cinquanta eventi proposti dal Teatro Binario 7 all'interno della Stagione 2019/2020 - prosa, musica, teatro per adolescenti e per famiglie - lo spettacolo e la data della rappresentazione. Chi offre un biglietto sospeso avrà diritto a uno sconto del 50% su due biglietti per uno spettacolo a sua scelta. Si può regalare un biglietto sospeso acquistandolo presso la biglietteria del teatro oppure online.