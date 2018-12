Roma, scatta il blocco delle auto: le cose da sapere

Domenica "ecologica" a Roma con il blocco delle auto più inquinanti. Oggi infatti si svolge nella Capitale la seconda domenica ecologica programmata dal Campidoglio per "prevenire e contenere l'inquinamento atmosferico nonché contribuire a sensibilizzare la cittadinanza sul tema della qualità dell'aria e ad un uso responsabile delle fonti energetiche".

Chi non può circolare

L'iniziativa prevede il divieto totale della circolazione ai veicoli dotati di motore endotermico, nella ZTL "Fascia Verde" del PGTU. La limitazione è estesa anche agli autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) Euro 6. Tra le categorie di veicoli esentati invece vi sono i veicoli a trazione elettrica e ibridi, i veicoli alimentati a metano e a GPL, gli autoveicoli ad accensione comandata (benzina) Euro '6', i ciclomotori a 2 ruote con motore 4 tempi Euro '2' e successivi ed i motocicli a 4 tempi Euro '3' e successivi.

Orari blocco auto Roma 2 dicembre 2018

Per quanto riguarda l'orario, oggi il divieto della circolazione sarà in vigore nelle fasce orarie 7.30-13.00 e 15.00-18.30. Tale indicazione è stata adottata per garantire l'accesso e il deflusso dallo stadio Olimpico in vista della partita Roma-Inter che si terrà alle 20.30. Le altre domeniche ecologiche, stando al calendario del Campidoglio, si terranno il 13 gennaio 2019, il 10 febbraio 2019 e il 24 marzo 2019.

Multa di 163 euro

Previsto, sempre in occasione delle domeniche ecologiche, un potenziamento del trasporto pubblico. Previsto, anche, l'incremento dei controlli da parte dei vigili urbani. Domenica 18 novembre gli agenti hanno eseguito 2548 verifiche sui veicoli in circolazione, registrando 469 violazioni. La maggior parte degli illeciti sono stati riscontrati nella mattinata, dalle 7.30 alle 12.30, con 261 sanzioni elevate a fronte di 1451 controlli. Nel pomeriggio, a partire dalle 15.30 e fino alle 21.00, le pattuglie hanno effettuato ulteriori 1097 accertamenti, rilevando 208 infrazioni. Per tutti la multa è stata pari a 163 euro.

Limitazioni ai riscaldamenti

La stessa ordinanza firmata dalla sindaca Raggi stabilisce limitazioni sull'intero territorio comunale all'accensione dei riscaldamenti. Limite fissato a 8 ore, anziché 12, con temperature massime di 17 e 18 gradi a seconda della classificazione degli edifici.