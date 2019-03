Boeing 737 Max 8: stop ai voli anche in Italia

Si allunga la lista dei Paesi che hanno deciso di chiudere il proprio spazio aereo al ai Boeing 737 MAX 8 per motivi di sicurezza dopo i due disastri avvenuti nel giro di pochi mesi. Dopo l'Australia, anche Regno Unito, Francia e Germania sospendono i voli in arrivo ed in partenza dei Boeing finito nell'occhio del ciclone dopo l'incidente di domenica che ha coinvolto un aereo di questo modello della Ethiopian Airlines. Alla lista si è aggiunta anche l'Italia. L'Enac ha infatti comunicato lo stop ai voli dalle 21 di oggi. In Italia solo l'Air Italy ha in flotta tre aereomobili di questo tipo.

Boeing 737 max 8, stop ai voli in Italia

In accordo con quanto in corso in Europa, gli aeromobili di questo modello non possono più operare da e per gli aeroporti italiani fino a nuove comunicazioni. Tutti i velivoli Boeing, e quindi anche i Boeing 737 Max 8, sono certificati dalla FAA - Federal Aviation Administration, Ente americano per l'aviazione civile. Le certificazioni degli aeromobili che operano nelle flotte europee sono convalidate dall'Easa. L'Enac continuerà a seguire l'evolversi della situazione in contatto con l'Agenzia europea per la sicurezza aerea. L'Ente, inoltre, invita le compagnie aeree operative da e per gli aeroporti nazionali e che utilizzano tali velivoli, a riprogrammare i voli cercando di ridurre al minimo i disservizi per i passeggeri, fornendo tutte le informazioni necessarie nel rispetto dei regolamenti comunitari di riferimento.

Il Boeing bandito anche dalla Francia

Parigi ha annunciato lo stop ai voli del Boeing 737 Max 8 qualche minuto prima di Roma. "La Francia segue attentamente gli sviluppi dell'inchiesta dopo l'incidente del Boeing 737 MAX in Etiopia, la cui causa non è ancora nota in questa fase", si legge nella nota della DGAC. "Le compagnie aeree francesi non hanno nessun Boeing 737 MAX nella loro flotta. Tuttavia, tenendo conto delle circostanze dell'incidente in Etiopia, le autorità francesi hanno preso la decisione, a titolo precauzionale, di proibire ogni volo commerciale con un Boeing 737 MAX che arrivi, parta o sorvoli il territorio francese". "La Francia -conclude il comunicato- resta attenta agli sviluppi dell'inchiesta e alle decisioni che le autorità di certificazione europee o americane potrebbero prendere".

Boeing 737 max 8: stop ai voli anche in Germania e Regno Unito

Il portavoce del ministero dei Trasporti di Berlino ha reso noto che altrettano farà la Germania. E pure l'Authority che vigila sull'Aviazione civile britannica ha vietato a tutti gli aerei Boeing 737 MAX di "arrivare, partire o sorvolare lo spazio aereo del Regno Unito". Non solo. Alla lista dei Paesi che hanno messo al bando l Boeing 737 Max 8 si aggiunge anche Singapore: la decisione riguarda i voli operati dalle compagnie aeree cinesi China Southern Airlines e Shandong Airlines, l'indonesiana Garuda e la thailandese Thai Lion Air. La sospensione dovrà servire a "raccogliere più informazioni e a rivedere i rischi della sicurezza" associati al Boeing 737 Max 8.

Ma la lista si allunga ogni minuto che passa. In Norvegia la compagnia aerea low cost Norwegian Air Shuttle ha reso noto di aver sospeso i voli con i Boeing 737 MAX 8, e così pure ha fatto l'autorità vietnamita per l'aviazione civile. Dinh Viet Thang, numero 1 dell'authority, spiega che lo stop durerà "fino a quando le cause degli incidenti non saranno state identificate e la Federal Aviation Administration non predisporrà le misure adeguate".