Coronavirus, il bollettino di oggi mercoledì 10 giugno 2020. Come ogni giorno, intorno alle 18, gli aggiornamenti sulla situazione epidemiologica in Italia. Nell'ultimo bollettino diffuso ieri erano stati segnalati alla protezione civile 79 decessi e 283 nuovi casi di Covid-19, in linea rispetto ai 280 nuovi casi registrati lunedì insieme a 65 vittime. Domenica erano stati segnalati 53 decessi e 197 nuovi casi contro i 270 nuovi casi registrati sabato insieme a 72 vittime.

Coronavirus, il bollettino di oggi mercoledì 10 giugno 2020

++ Articolo in aggiornamento dalle ore 18:00 ++

Coronavirus, i dati regione per regione

In Piemonte sono 15 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati nel pomeriggio dall'Unità di Crisi della Regione, di cui 2 al momento registrati nella giornata di oggi e 6 nel mese di maggio. Sono 30.916, + 26 rispetto a ieri, di cui 15 asintomatici le persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte. Dei 26, sono 6 positivi dopo test sierologico e 5 ospitati in Rsa. 89 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. I ricoverati in terapia intensiva sono 35 (-4 rispetto a ieri). i ricoverati non in terapia intensiva sono 564 (-35rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 2.773. I tamponi diagnostici finora processati sono 353.737, di cui 195.772 risultati negativi. I pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di verifica al termine della malattia, sono 21.161 (+329 rispetto a ieri), 2.281 (+34) Alessandria,1.179 (+ 22) Asti, 784 (+5) Biella, 2.080 (+39) Cuneo, 1.820 (+12) Novara, 11.060 (+201) Torino, 910 (+13) Vercelli, 906 (+3) Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 141 provenienti da altre regioni. Altri 2.407 sono 'in via di guarigione' ossia negativi al primo tampone di verifica, dopo la malattia e in attesa dell'esito del secondo.

Nel Lazio si registrano 4 decessi e 18 casi positivi, di cui 8 provenienti dalla Asl di Rieti dove sono iniziate le attività per testare tutti i contatti, e 13 riferibili al focolaio dell'Irccs San Raffaele Pisana di Roma. Sempre legato al San Raffaele sarebbe anche il caso di positività di un infermiere del reparto di Malattie tropicali del policlinico Umberto I di Roma: accertamenti in tutto il reparto. Il focolaio dell'Irccs San Raffaele Pisana ha raggiunto oggi un totale di 68 casi positivi su oltre 5mila casi testati tra tamponi e test. Continuano a crescere i guariti che sono stati 18 nelle ultime 24 ore e complessivamente raggiungono le 4.533 unità.

In Friuli Venezia Giulia le persone attualmente positive sono 181, 16 in meno rispetto alla giornata di ieri. In terapia intensiva è ricoverato un paziente, mentre i ricoverati in altri reparti sono 25. Si registra un nuovo decesso che porta a 341 il totale dei morti con coronavirus in Regione.

In Abruzzo ancora nessun nuovo contagio ma vengono registrati due decessi. Restano 550 i positivi in regione.

Ancora una volta zero casi registrati in Calabria. Così anche in Sardegna che oggi non registra vittime: sono 10 i pazienti ricoverati in ospedale, di cui 1 in terapia intensiva, mentre 40 sono le persone in isolamento domiciliare e 1.180 i guariti.

