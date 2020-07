Coronavirus, il bollettino di oggi venerdì 10 luglio 2020: i nuovi focolai

Coronavirus, le ultime notizie confermano come l'Italia si trovi alle prese con nuovi focolai: l'epidemia di Covid-19 non è finita e anche per questo il Governo sta valutando la proroga dello stato di emergenza. In attesa di conoscere i nuovi dati cristallizzati alle ore 17:00 dal consueto bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi venerdì 10 luglio 2020 vediamo i nuovi casi di coronavirus segnalati dalla sorveglianza epidemiologica istituita dalle aziende sanitarie delle singole regioni.

L'ultimo bollettino coronavirus del ministero della salute riferito alla giornata di ieri giovedì 9 luglio evidenziava la sostanziale stabilità del trend dei nuovi casi (229, contro i 193 mercoledì, i 138 di martedì e i 208 di lunedì), così come dei decessi (ieri 12, contro i 15 di mercoledì e i 30 di martedì). Lombardia, Emilia Romagna e Lazio guidano le regioni con più casi ma nelle ultime due settimane nessuna regione è rimasta immune da nuovi casi.

Coronavirus, il bollettino di oggi venerdì 10 luglio 2020

Dalle ore 17:00 il dettaglio dei dati del ministero della Salute sui nuovi casi, morti, guariti e tamponi effettuati.

I focolai di coronavirus: i dati regione per regione

In attesa di conoscere intorno alle 17:00 i numeri del contagio comunicati dal Ministero della Salute, vediamo gli aggiornamenti in diretta dalle singole regioni.

Nel Lazio si registra un decesso mentre l'indice Rt sale a livello moderato complice il focolaio accertato nella comunità bengalese dopo i casi intercettati in arrivo da Dacca. Oggi sono 23 i nuovi casi accertati di coronavirus, di cui 11 registrati dalla Regione come di "importazione" tra 8 componenti della comunità del Bangladesh (2500 i casi testati solo a Roma), ma anche uno in arrivo da Nicaragua e due casi sono di rientro da Milano. Un caso anche a Civitavecchia: riguarda una donna di 36 anni individuta come positiva prima di un ricovero in ospedale. Tra le buone notizie Rieti si conferma per il terzo giorno consecutivo COVID Free, mentre a Frosinone rimane un solo caso in isolamento.

In Veneto fa notizia il caso di Padova dove tutti gli invitati che hanno preso parte ad un matrimonio sono finiti in quarantena dopo che il papà della sposa è risultato positivo al Covid-19. Novantuno gli ospiti ora sotto sorveglianza: oltre alla coppia di sposi di origini congolesi, una ventina di padovani, ma anche invitati da Treviso, dal Friuli Venezia Giulia, dalla Lombardia, Piemonte, Lazio e Francia. Molti italiani e altrettanti cittadini originari del Congo.

In Emilia Romagna tornano a far discutere i focolai tra gli operai della logistica di Bologna. Dopo quello alla Brt, nuovi contagi sarebbero stati registrati in un altro hub della logistica emiliana, precisamente alla Tnt-Fedex di via Cristoforo Colombo. Ad annunciarlo è il sindacato di base Si Cobas, tra i primi a dare la notizia del focolaio alla Bartolini (ora sotto controllo). Il sindacato ha diffuso ieri sera una nota nella quale parla di "27 casi positivi" tra il personale impiegato nello snodo della logistica in Corticella. Al momento però non sono ancora arrivate conferme ufficiali.

In Alto Adige sono 5 i nuovi casi positivi mentre nella provincia autonoma risultano ricoverati complessivamente 7 pazienti affetti da Covid-19. 270 persone attualmente si trovano in quarantena obbligatoria o in isolamento domiciliare. Finora sono risultati positivi al test del Coronavirus 233 operatori dell'Azienda sanitaria, 227 di questi sono guariti. Guariti anche i 12 medici di medicina generale e i 2 pediatri di libera scelta che si erano infettati.

In Toscana sono 2 i nuovi casi di positività al coronavirus mentre purtroppo si registra 1 nuovo decesso: un uomo di 73 anni. I nuovi positivi identificati a Prato. Complessivamente, 319 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (-5 rispetto a ieri, meno 1,5%). Sono 862 (più -88 rispetto a ieri, meno 9,3%) le persone, anche loro isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 11, (-2 in più rispetto a ieri (meno 15,4%), di cui 2 in terapia intensiva (stabili rispetto a ieri).

In Puglia sono tre i casi di positività accertati a Copertino, in Salento, tra i componenti di una famiglia di rientro dal Brasile. Madre, padre e figlia sono in isolamento. Il Brasile è uno dei Paesi al mondo più colpiti dall’emergenza sanitaria, con migliaia di casi al giorno. Un ulteriore casi di positività è stato accertato in provincia di Bari. Non sono stati registrati decessi.

In Basilicata nessun nuovo caso mentre i casi Covid lucani restano 3: una persona ricoverata nel reparto di malattie infettive dell'ospedale San Carlo di Potenza e altre due in isolamento domiciliare, mentre le persone guarite sono 371 e quelle decedute 27. Nel bollettino non vengono conteggiate due persone straniere provenienti dalla Moldavia risultate positive al test effettuato all'ingresso nella regione lucana: entrambe sono ricoverate nel reparto malattie infettive dell'ospedale San Carlo di Potenza.

Coronavirus, le ultime notizie