Coronavirus, il bollettino di oggi mercoledì 10 giugno 2020. Come ogni giorno, intorno alle 18, gli aggiornamenti sulla situazione epidemiologica in Italia: oggi sono 202 i nuovi casi di contagio, 71 i deceduti. Nell'ultimo bollettino diffuso ieri erano stati segnalati alla protezione civile 53 decessi e 379 nuovi casi di Covid-19, in leggera crescita rispetto ai 202 casi registrati mercoledì insieme a 71 decessi. Inotre solo quattro erano rimaste le Regioni a zero contagi (Sicilia, Umbria, Valle d'Aosta e Molise).

Coronavirus, il bollettino di oggi venerdì 12 giugno 2020

++ Articolo in aggiornamento dalle ore 18:00, clicca qui per aggiornare la pagina ++

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Coronavirus, i dati regione per regione

++ Articolo in aggiornamento dalle ore 18:00, clicca qui per aggiornare la pagina ++

Coronavirus, le ultime notizie