Coronavirus, il bollettino di oggi 13 giugno 2020: altri 346 contagiati, in Lombardia il 60% dei casi

Coronavirus, il bollettino di oggi 13 giugno 2020. Come sempre alle 18 l'aggiornamento sulla situazione epidemiologica in Italia. Ieri ci sono stati 56 morti e 393 contagiati. Oggi sono stati conteggiati 346 nuovi positivi, il 60% dei quali in Lombardia. Le vittime del Covid nelle ultime 24 ore sono state 55. Tra qualche minuto il bollettino aggiornato con tutti i casi regione per regione. Scendono di sette unità le persone ricoverate in terapia intensiva.

Totale casi: 236.651 (+346, +0,1%)

Deceduti: 34.301 (+78, +0,2%) *nel conteggio ci sono anche 23 decessi riferiti a marzo e aprile*

Dimessi/Guariti: 174.865 (+1789, +1%)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 220 (-7,-3%)

Tamponi: 49.750

Attualmente positivi: 27.485

Il numero totale di attualmente positivi è di 27.485, con una decrescita di 1.512 assistiti rispetto a ieri. Tra gli attualmente positivi, 220 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 7 pazienti rispetto a ieri. 3.747 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 146 pazienti rispetto a ieri. 23.518 persone, pari all’86% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Rispetto a ieri i deceduti sono 55 e portano il totale a 34.301. Nel numero totale sono conteggiati anche 23 decessi comunicati dalla Regione Lazio ma riferiti ai mesi di marzo e aprile. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 174.865, con un incremento di 1.780 persone rispetto a ieri.

Coronavirus, i casi regione per regione

Lombardia 91.414 (+210)

Emilia-Romagna 28.056 (+28)

Veneto 19.212 (+13)

Piemonte 31.029 (+40)

Marche 6.754 (+2)

Liguria 9.875 (+4)

Campania 4.608 (0)

Toscana 10.172 (+7)

Sicilia 3.456 (+1)

Lazio 7.941 (+25)

Friuli-Venezia Giulia 3.296 (+6)

Abruzzo 3.275 (+4)

Puglia 4.515 (0)

Umbria 1.436 (0)

Bolzano 2.610 (+2)

Calabria 1.162 (+1)

Sardegna 1.363 (0)

Valle d’Aosta 1.191 (0)

Trento 4.446 (+3)

Molise 439 (0)

Basilicata 401 (0)

Bollettino coronavirus, in Lombardia 23 morti e 210 contagiati

I morti dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono complessivamente 16.428 in Lombardia, +23 nelle ultime 24 ore. E' quanto emerge dai dati diffusi dalla Regione Lombardia. I totale complessivo dei positivi riscontrati in Lombardia dall'inizio della pandemia a oggi sono 91.414, i nuovi casi sono 210 (2,2% rapporto con i tamponi giornalieri), di cui 97 in provincia di Milano. Attualmente i positivi sono 16.785 (-239).

Aumentano i guariti in Lombardia in sole 24 ore: i dimessi sono complessivamente 58.201, +426 rispetto a ieri. In terapia intensiva i letti occupati sono 96, uno in meno rispetto a ieri. I ricoverati non in terapia intensiva flettono con più velocità: 2.252, -105 nelle ultime 24 ore secondo i dati forniti dalla Regione Lombardia. Complessivamente i tamponi effettuati risultano 883.305, +9.474 rispetto a ieri.

In Veneto 13 positivi in più, superati gli 800mila tamponi

"Abbiamo superato gli 800mila tamponi, sono 802.241 tamponi". Lo ha affermato, in conferenza stampa, il presidente della Regione Veneto Luca Zaia. "Il numero dei positivi sono 19.212, più 13" rispetto a ieri, ha continuato Zaia, "sono 831 le persone in isolamento, i ricoverati sono 271, le terapie intensive sono 13, ma un paziente si è ripositivizzato. I morti sono più dieci, in totale 1977 dei quali 1411 in ospedale. I dimessi 3.497, più 16".

Bollettino coronavirus, in Toscana sette casi in più rispetto a ieri

In Toscana sono 10.172 i casi di positività al coronavirus, 7 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,07% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono del 0,2% e raggiungono quota 8.588 (l'84,4% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 289.524, 2.831 in più rispetto a ieri, quelli analizzati oggi sono 3.299. Gli attualmente positivi sono oggi 502, -1,6% rispetto a ieri. Si registrano 2 nuovi decessi: 1 uomo e 1 donna, con un'età media di 89,5 anni. Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale - relativi all'andamento dell'epidemia in regione.

Coronavirus, il bollettino del Lazio

"Sono 1357 gli attuali casi positivi Covid-19 nella Regione Lazio. Di cui 1009 sono in isolamento domiciliare, 303 sono ricoverati non in terapia intensiva, 45 sono ricoverati in terapia intensiva. Sono 806 i pazienti deceduti e 5778 le persone guarite". Lo evidenzia il bollettino dell'Unità di crisi Covid-19 della Regione Lazio. Sono 25 i nuovi casi registrati.

Coronavirus, 4 positivi in Abruzzo

Sono 4 i nuovi casi di Coronavirus registrati oggi in Abruzzo, rilevati dall'analisi di 1.145. Dopo la buona notizia di ieri, quando non si è registrato nessun decesso, oggi bisogna rilevare una persona morta, una donna di 75 anni di Montesilvano.

Scende il numero delle persone ricoverate: 72, quattro in meno di ieri, sono in ospedale in terapia non intensiva, mentre 4 (numero inviariato rispetto a ieri) sono in terapia intensiva.

Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 509, 19 in meno di ieri.

In Campania zero morti e zero contagi

Nessun decesso e nessun nuovo positivo in Campania nella giornata di ieri, venerdì 12 giugno. Il totale dei positivi in Campania dall'inizio dell'emergenza è di 4.608, i deceduti sono 430 e i guariti 3.841 (+9 rispetto a giovedì 11 giugno), di cui 3.828 totalmente guariti e 13 clinicamente guariti. Questo il riparto per provincia, secondo quanto comunicato dall'Unità di crisi della Regione Campania con dati aggiornati alle 23.59 di ieri.

Coronavirus, in Puglia un solo positivo

Un solo nuovo contagiato, in provincia di Brindisi, e nessun decesso. Buone notizie dal bollettino epidemiologico quotidiano sulla diffusione del covid-19 (o Sars-Cov2 o coronavirus), reso noto dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro. Oggi sono stati effettuati 2061 tamponi. Ieri erano stati 2522 con due positivi. Erano stati registrati anche due morti. Il totale dei decessi rimane quindi fermo a 532. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 145.905 test. Sono 3.561 i pazienti guariti (+17 rispetto a ieri) e 422 i casi attualmente positivi (-17). Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall'inizio dell'emergenza è di 4.515