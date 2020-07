Coronavirus, il bollettino di oggi lunedì 13 luglio: 13 morti, 169 nuovi casi e pochissimi tamponi

Coronavirus, le ultime notizie confermano come l'Italia si trovi alle prese con nuovi focolai: l'epidemia di Covid-19 non è finita e anche per questo il Governo sta valutando un nuovo dpcm e la proroga dello stato di emergenza. Secondo il consueto bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi lunedì 13 luglio 2020 94 dei 169 nuovi casi di contagio sarebbero avvenuti in Lombardia, mentre sono ben 10 le regioni che non registrano nuovi casi di coronavirus. Appena 23mila i tamponi eseguiti, mentre dei 13.157 attualmente positivi (-22 rispetto a ieri), 768 sono ricoverati con sintomi, 65 sono in terapia intensiva, 12.324 in isolamento domiciliare.

Purtroppo si registrano anche oggi 13 decessi. L'ultimo bollettino coronavirus del ministero della salute riferito alla giornata di ieri domenica 12 luglio evidenziava nove vittime (8 in Lombardia e 1 in Abruzzo) e 234 nuovi positivi in linea con i dati dell'ultima settimana.

Infine grazie alle ultime notizie in arrivo dalle regioni facciamo luce sui nuovi focolai di coronavirus.

Coronavirus, il bollettino di oggi lunedì 13 luglio 2020

Secondo gli ultimi dati del ministero della Salute evidenziati dalle curva del contagio i morti con coronavirus oggi in Italia sarebbero saliti a 34.967 (+13 rispetto a ieri), si conterebbero 169 nuovi casi mentre gli attualmente positivi sarebbero 13.157, 243.230 i casi totali.

Attualmente positivi: 13.157

Deceduti: 34.967 (+13, +0,04%)

Dimessi/Guariti: 195.106 (+178, +0,09%)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 65 (-3, -4,4%)

Tamponi: 5.962.744 (+23.933)

Totale casi: 243.230 (+169, +0,07%)

Quanto alle evidenze regionali, si registrano:

Lombardia: 95.143 casi totali, +94 rispetto a ieri (8.011 attualmente positivi)

Piemonte: 31.504, +6 rispetto a ieri (1.053)

Emilia-Romagna: 28.958, +18 rispetto a ieri (1.193)

Veneto: 19.401, +6 rispetto a ieri (412)

Toscana: 10.326, +4 rispetto a ieri (335)

Liguria: 10.032, +1 rispetto a ieri (218)

Lazio: 8.338, +24 rispetto a ieri (892)

Marche: 6.804, +0 rispetto a ieri (159)

P.A. Trento: 4.881, +0 rispetto a ieri (26)

Campania: 4.779, +7 rispetto a ieri (253)

Puglia: 4.541, +0 rispetto a ieri (68)

Friuli Venezia Giulia: 3.335, +0 rispetto a ieri (80)

Abruzzo: 3.328, +0 rispetto a ieri (143)

Sicilia: 3.100, +1 rispetto a ieri (123)

P.A. Bolzano: 2.673, +7 rispetto a ieri (95)

Umbria: 1.450, +0 rispetto a ieri (8)

Sardegna: 1.373, +1 rispetto a ieri (10)

Calabria: 1.216, +0 rispetto a ieri (57)

Valle d'Aosta: 1.196, +0 rispetto a ieri (3)

Molise: 446, +0 rispetto a ieri (13)

Basilicata: 406, +0 rispetto a ieri (5)

++ articolo in aggiornamento, clicca qui per aggiornare la pagina ++

I focolai di coronavirus: i dati regione per regione

In attesa di conoscere intorno alle 17:00 i numeri del contagio comunicati dal Ministero della Salute, vediamo gli aggiornamenti in diretta dalle singole regioni.

In Lombardia si registrano 94 nuovi casi di contagio. Nove i morti in regione. La maggior parte dei nuovi positivi (43) registrato nella provincia di Bergamo mentre nel Milanese se ne contano 15, di cui 6 in città. Segue Brescia con 13 positivi e tutte le altre province sono indietro comprese Cremona a 4 (come Como) e Mantova a 3. Monza e Brianza e Pavia contano due soli nuovi positivi, Lecco e Varese uno. Chiudono Lodi e Sondrio che oggi sono a contagi zero.

In Emilia Romagna si registrano 18 nuovi casi, di cui 13 persone asintomatiche individuate nell'ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Sono invece 5 i nuovi casi sintomatici: 3 in provincia di Reggio Emilia, 1 in quella di Bologna e 1 in quella di Parma. Per il sesto giorno consecutivo non si registra nessun decesso. Le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 1.091, 14 in più rispetto a ieri, il 91,4% di quelle malate. I pazienti in terapia intensiva sono 9 (-1), quelli ricoverati negli altri reparti Covid sono 93, lo stesso numero di ieri.

Nel Lazio si registrano 24 casi. Due i casi in provincia di Latina mentre a Roma prosegue lo screening della comunità bengalese: negli ultimi giorni sono stati effettuati 5mila tamponi e sono emersi nelle ultime 24 ore 20 casi che hanno un riferimento con voli internazionali da Dacca. Un altro caso positivo è quello di una donna appena rientrata dalle Filippine e donna di 83 anni familiare di un caso già positivo. Intanto fa molto discutere il caso di un bengalese che sarebbe stato trovato positivo al coronavirus ma avrebbe girato per i quartieri est della città nonostante accusasse già le sintomatologie da Covid-19. Ne parla oggi Lorenzo De Cicco sul quotidiano Il Messaggero, citando R.M., classe 1980 di Dacca, in Bangladesh, che da sabato è ricoverato all'Urban Garden Hotel, sulla Tiburtina, in un albergo in cui la Asl alloggia i bengalesi contagiati dal Covid. Il 40enne fa il commerciante e abita in via della Marranella, tra il Pigneto e Tor Pignattara e secondo il presidente dell'associazione Ital-Bangla Mohamed Taifur Rahman Shah sarebbbe un fornitore dei tanti minimarket e negozi della zona: "Ha incontrato tanta gente per lavoro e vive in un appartamento con 6 persone".

In Veneto si registrano 6 nuovi casi mentre le persone in isolamento domiciliare sono oggi 1.293 (-5), i pazienti ricoverati sono invece 144 (+2), nove le persone in terapia intensiva. "Nei quattro pazienti di ritorno dalla Serbia sottoposti al tampone, la carica virale era molto elevata" ha dichiarato il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia che ha spiegato come sull'imprenditore vicentino che ha portato con sè il virus dopo un viaggio di lavoro il virus è risultato "più aggressivo". Presentato anche un test rapido in arrivo dalla Corea del Sud: costa 12 euro e a differenza degi test che cercano gli anticorpi, questo va alla ricerca diretta del virus a livello rino-faringeo.

In Piemonte sono 6 i nuovi casi mentre purtroppo si registra un nuovo decesso. I ricoverati in terapia intensiva sono 9, invariati rispetto a ieri. I ricoverati non in terapia intensiva sono 180 (-10 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 864.

In Campania sono 7 i nuovi casi positivi al Covid-19, mentre non si registrano decessi.

In Alto Adige sono 7 i nuovi casi a fronte di 174 tamponi. Nei normali reparti sono ricoverati complessivamente 7 pazienti affetti da Covid-19. 272 le persone attualmente in quarantena obbligatoria o in isolamento domiciliare.

In Toscana sono 4 i nuovi casi di positività al coronavirus (2 a Prato e 2 a Lucca) mentre non si registrano nuovi decessi. 325 le persone in isolamento a casa poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (5 in più rispetto a ieri), 692 (-16 rispetto a ieri) le persone, anche loro isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 10 (-1), di cui 3 in terapia intensiva (stabili rispetto a ieri).

In Puglia zero nuovi contagi su 837 test effettuati. Morto un residente in provincia di Taranto. Nella regione sono 68 sono i casi attualmente positivi.

In Abruzzo nessun nuovo caso ma c'è un morto in regione. 19 i pazienti (-3 rispetto a ieri) ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 0 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, 124 (-4 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

In Friuli Venezia Giulia non è stato rilevato alcun nuovo caso e le persone attualmente positive al coronavirus sono 112, una meno di ieri. Nessun paziente è in cura in terapia intensiva e tre sono ricoverati in altri reparti.

In Basilicata secondo giorno a "zero nuovi casi" dopo 309 tamponi effettuati in lucania tra sabato e domenica. I casi Covid in regione restano 3 (una persona ricoverata nel reparto di malattie infettive dell'ospedale San Carlo di Potenza e altre due in isolamento domiciliare). Inoltre due persone straniere provenienti dalla Moldavia e risultate positive al test effettuato all'ingresso nella regione lucana sono ricoverate nel reparto malattie infettive dell'ospedale San Carlo di Potenza.

++ sezione in aggiornamento, clicca qui per aggiornare la pagina ++

Coronavirus, le ultime notizie

Dei 230mila casi di Covid-19 segnalati ieri all'Oms quasi l'80% è stato registrato da soli 10 paesi e il 50% da soli due paesi. Lo ha sottolineato il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, nel corso di una conferenza stampa a Ginevra.

Gli Stati Uniti restano il Paese più colpito dalla pandemia di coronavirus e hanno registrato ieri 59.747 nuovi contagi in 24 ore, secondo il rapporto quotidiano della Johns Hopkins University. Il numero di casi confermati è di 3.301.820 e il numero totale di morti a 135.171 (442 in più in un giorno), secondo questa università con sede a Baltimora (est).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Tuttavia con la diffusione del virus, il Sud America ha ormai registrato un numero di vittime che lo porta al secondo posto della classifica globale dopo l'Europa, dove l'emergenza sanitaria ha fatto registrare 202.505 decessi. L'America Latina ha registrato ad oggi 144.758 decessi legati al Covid-19, più di quelli di Stati Uniti e Canada, dove le vittime della pandemia sono state 144.023.