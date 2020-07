Coronavirus, le ultime notizie confermano come anche in Italia l'epidemia di Covid-19 non sia finita: nuovi focolai emergono dal monitoraggio epidemiologico messo in piedi dalle Regioni. Oggi il ministro della salute Roberto Speranza dal Senato ha spiegato come sia impossibile dichiarare chiusa l'emergenza coronavirus invitando tutti a non abbassare la guardia e al rispetto delle regole: "Non siamo ancora in un posto sicuro. I contagiati (nel mondo, ndr) hanno superato la soglia dei 13 milioni e i deceduti sono oramai più di mezzo milione".

Alle 17:00 la consueta sintesi del bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi martedì 14 luglio 2020 con i nuovi casi di contagio, i decessi e i numeri dei ricoveri in terapia intensiva.

L'ultimo bollettino coronavirus del ministero della salute riferito alla giornata di ieri lunedì 13 luglio indicava 13 decessi e 169 nuovi casi, per la maggior parte registrati in Lombardia, mentre erano ben 10 le regioni che non registravano nuovi contagi ma con appena 23mila tamponi eseguiti.

In coda all'articolo la sezione aggiornata con le ultime notizie in arrivo dalle regioni per far luce sui nuovi focolai di coronavirus.

Coronavirus, il bollettino di oggi martedì 14 luglio 2020

I focolai di coronavirus: i dati regione per regione

In attesa di conoscere intorno alle 17:00 i numeri del contagio comunicati dal Ministero della Salute, vediamo gli aggiornamenti in diretta dalle singole regioni.

Nel Lazio sembra spegnersi l'allarme che aveva destato, sopratutto a Roma, il focolaio di coronavirus identificato tra i membri della comunità bengalese di rientro da Dacca dopo il lockdown: sono in tutto 184 i positivi identificati e posti in isolamento.

In Lombardia da oggi è possibile circolare all'aperto senza mascherine, ma rispettando il distanziamento . Il virus continua a circolare come dimostra il caso di Orzinuovi (Brescia) dove un ragazzo è stato trovato positivo al centro estivo: l'intero gruppo di cui faceva parte (una decina di ragazzi) è stato posto in isolamento.

In Emilia Romagna il coronavirus mette in allarme il settore della logistica: un nuovo caso sarebbe stato rilevato all'interno dell'Interporto di Bologna come reso noto dal sindacato Sì Cobas e anche in questo caso si tratta di un'azienda di logistica, a pochi giorni dall'ultimo focolaio alla Tnt di via Cristoforo Colombo e a poche settimane dal caso Bartolini. Attesa la firma di una ordinanza per imporre controlli massivi a tappeto per i 70mila lavoratori del settore della logistica e della lavorazione carni. Intato segnali di allentamento della tensione arrivano dalla Riviera Romagnola dove due locali culto della movida si sono visti recapitare un verbale dai carabinieri di Riccione perché sulle piste da ballo gli avventori non rispettavano il distanzamento sociale né l'obbligo di indossare le mascherine. Che i locali della movida fossero poco attenti alle nuove disposizioni era emerso già nelle settimane scorse quando, sui social, erano apparsi foto e video di serate scatenate poco compatibili con l'attuale situazione sanitaria.

In Toscana si registrano 3 decessi, un uomo e 2 donne con un'età media di 87,7 anni, e 4 casi di coronavirus rispettivamente a Lucca (1) Pisa (1) e Grosseto (2 ). Complessivamente, 301 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (24 in meno rispetto a ieri). Sono 699 (più 7 rispetto a ieri, più 1%) le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

Nelle Marche rilevata una persona positiva in provincia di Ascoli Piceno.

In Abruzzo non si registra alcun nuovo caso mentre sono 19 i pazienti sono ricoverati in ospedale, nessuno in terapia intensiva, mentre gli altri 102 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Gli attualmente positivi sono 121, 22 in meno rispetto a ieri.

Nessun nuovo caso di contagio da coronavirus né vittime per Covid in Puglia dove restano 68 i casi attualmente positivi di cui 10 ricoverati, gli altri in isolamento domiciliare. Dati che incoraggiano anche alla luce degli ultimi fatti di cronaca: nel Foggiano la polizia si è trovata ad intervenire in un locale dove era stata organizzata una serata - pubblicizzata sui social - cui avevano preso parte almeno 800 persone, tutti a ballare senza mascherine in spregio delle norme anti-Covid.

Un altro giorno senza nuovi casi di contagio da coronavirus in Basilicata dove i casi Covid lucani sono 3 (una persona è ricoverata nel reparto di malattie infettive dell'ospedale San Carlo di Potenza e le altre due in isolamento domiciliare). Nel bollettino non vengono conteggiate due persone straniere provenienti dalla Moldavia risultate positive al test effettuato all'ingresso nella regione lucana: entrambe sono ricoverate nel reparto malattie infettive dell'ospedale San Carlo di Potenza.

Coronavirus, le ultime notizie