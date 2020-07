Coronavirus, il bollettino di oggi giovedì 16 luglio 2020: le ultime notizie sull'epidemia

Coronavirus, le ultime notizie confermano come anche in Italia l'epidemia di Covid-19 non sia finita. In attesa delle 17:00 con la consueta sintesi del bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi giovedì 16 luglio 2020 ecco le ultime notizie in arrivo dalle Regioni per far luce sui nuovi focolai di coronavirus.

L'ultimo bollettino coronavirus del ministero della salute riferito alla giornata di ieri mercoledì 15 luglio riferiva di una leggera risalita dei casi di contagio: 163 i nuovi casi di infenzione registrati ieri e 13 morti a fronte di un aumento dei pazienti ricoverati in ospedale (+20) e assenza di criticità nelle terapie intensive (-3). Sono sei le regioni che non comunicano nuovi casi di contagio, 15 quelle dove non si verificano decessi da 24 ore.

Coronavirus, il bollettino di oggi giovedì 16 luglio 2020

Dalle 17:00 i dati aggiornati sul monitoraggio dell'emergenza: l'ultimo aggiornamento di ieri ha incrementato i casi totali a 243.506, il totale delle vittime a 34.997, i casi totali di dimessi e guariti dal coronavirus a 196.016 e gli attuali positivi a 12.493.

I focolai di coronavirus: i dati regione per regione

In attesa di conoscere intorno alle 17:00 i numeri del bollettino coronavirus comunicati dal Ministero della Salute, vediamo gli aggiornamenti in diretta dalle singole Regioni.

In Veneto sono 29 i nuovi positivi in più registrati dalla regione nelle ultime 24 ore. Purtroppo cresce anche il numero delle vittime rispetto a ieri mattina (+4) tra ospedali e case di riposo. Stabile il numero dei ricoverati nei reparti ospedalieri a 129, e nelle terapie intensive con 9 pazienti. Preoccupazione a Padova dove 8 persone sono risultate positive al nuovo coronavirus dopo aver partecipato ad una cerimonia funebre avvenuta lo scorso 4 luglio. Un bilancio momentaneo che potrebbe essere destinato a salire: infatti l'Ulss 6 Euganea ha invitato chi era presente alla commemorazione funebre, circa 200 persone, a presentarsi per effettuare il tampone.

In Sicilia altri 14 casi di coronavirus sono stati individuati tra i migranti di origine asiatica approdati alcuni giorni fa a Pozzallo dopo gli undici casi di contagio registrati nei giorni scorsi tra il gruppo di pakistani; questi ultimi sono stati già trasferiti fuori dal territorio siciliano mediante speciali ambulanze attrezzate per il biocontenimento. I 14 migranti risultati positivi in queste ore si trovano già in isolamento in una struttura individuata dalla Prefettura di Ragusa e presto potrebbero lasciare la Sicilia.

In Abruzzo si registra in decesso di un paziente covid mentre sono stati diagnosticati 2 nuovi casi in provincia dell'Aquila. Lo comunica l'Assessorato regionale alla Sanità precisando che 17 pazienti (invariato rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva mentre gli altri 103 (-4 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 120, con una diminuzione di 4 unità rispetto a ieri.

Nelle Marche un caso positivo è stato registrato in provincia di Pesaro Urbino.

In Puglia un nuovo caso di positività è stato rilevato in provincia di Brindisi, mentre un decesso è stato registrato in provincia di Lecce. Nelle due giornate precedenti non si erano registrati né nuovi contagi, né morti che complessivamente salgono a 548 mentre salgono a 11 i pazienti ricoverati (+1) per fortuna nessuno in terapia intensiva.

Cinque giorni senza nuovi casi di contagio da coronavirus in Basilicata dove i casi Covid lucani restano 3 (una persona è ricoverata nel reparto di malattie infettive dell'ospedale San Carlo di Potenza e le altre due in isolamento domiciliare).

Coronavirus, le ultime notizie

Il governatore del Veneto Luca Zaia, vista le recrudescenza dell'infenzione nella regione, ha chiesto nuovi strumenti giuridici per fermare i positivi asintomatici che si rendono irreperibili ai controlli. Il Presidente della Regione ha spiegato che si sta diffondendo il fenomeno di persone infette "che arrivano o si trovano in Veneto, non rispettano le norme di sicurezza e, in alcune occasioni, arrivano a rifiutare le cure che vengono loro offerte o a violare l'isolamento fiduciario".