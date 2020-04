Coronavirus, il bollettino del 17 aprile: trend stabile, ma è record di tamponi. Altri 575 morti

Alle 18 come ogni giorno il bollettino della Protezione Civile con tutti gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia. Il dato positivo è il continuo ma costante calo dei pazienti in terapia intensiva che è sceso di altre 124 unità rispetto a ieri. I decessi tuttavia sono ancora molti: 575 le persone morte a causa del coronavirus nelle ultime 24 ore. "C’è una coda di mortalità che ci trasciniamo riferibile al periodo di massimo picco, dalla seconda parte di marzo in poi" ha affermato il presidente dell’Istituto superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, in una conferenza stampa all’Iss, commentando i dati della Lombardia.

Il trend dei nuovi casi è invece leggermente in discesa: ieri erano stati registrati 3786 tamponi positivi, oggi il dato è sceso a 3493. In crescita il numero dei test effettuati: oltre 65mila contro i circa 61mila di ieri e i 43mila di due giorni fa.

Ecco il bollettino di oggi 17 aprile 2020.

Totale casi: 172.434 (+3.493, +2,1%)

Deceduti: 22.745 (+575, +2,6%)

Dimessi/Guariti: 42.727 (+2.563, +6,4%)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 2.812 (-124, -4,2%)

Tamponi: 65.705 (ieri erano stati 60.999)

Attualmente positivi: 106.962

Tasso grezzo di letalità: 13,2%

Coronavirus, Locatelli: "Solo il 5% dei tamponi è positivo"

"Solo il 5,35% di tutti i tamponi fatti è risultato positivo. Vuol dire che il distanziamento sociale e il 'lockdown' hanno contenuto la diffusione epidemica". Lo ha evidenziato Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità (Css), durante la conferenza stampa alla Protezione Civile, a Roma. "Se guardiamo i numeri dei ricoveri in ospedale, se due settimane fa, il 3 di aprile, c'erano ricoverati in terapia intensiva 4.063 pazienti, oggi questo numero è sceso a 2.800", per dare "un'idea di quanto si è alleggerita la pressione", ha precisato Locatelli.

Coronavirus, i casi totali regione per regione

Lombardia 64.135 (+ 1.041, +1,6%)

Emilia-Romagna 21.834 (+ 348, +1,6%)

Veneto 15.374 (+ 384, +2,6%)

Piemonte 19.803 (+ 695, +3,6%)

Marche 5.668 (+ 86, +1,5%)

Liguria 6.188 (+ 149, +2,5%)

Campania 3.951 (+64, +1,6%)

Toscana 8.110 (+ 167, +2,1%)

Sicilia 2.625 (+46, +1,8%)

Lazio 5.524 (+ 144, +2,7%)

Friuli-Venezia Giulia 2.675 (+59, +2,3%)

Abruzzo 2.443 (+97, +4,1%)

Puglia 3.327 (+69, +2,1%)

Umbria 1.337 (+8, +0,6%)

Bolzano 2.296 (+29, +1,3%)

Calabria 991 (-18, -1,8%)

Sardegna 1.178 (+14, +1,2%)

Valle d’Aosta 993 (+ 22, +2,3%)

Trento 3.376 (+82, +2,5%)

Molise 269 (+6, +2,3%)

Basilicata 337 (+1, +0,3%)

L'epidemia di Covid-19 in Italia: il grafico con tutti i dati

(Se navigando da mobile non riuscite a visualizzare il grafico cliccate qui per ricaricare la pagina)

Coronavirus, la situazione in Lombardia e Piemonte

Tornano a crescere i casi in Lombardia. I tamponi positivi nelle ultime 24 ore sono stati 1041, contro i 942 di ieri. In calo invece i test positivi in Piemonte: 695 casi di covid accertati rispetto agli 879 del precedente bollettino.

Emilia Romagna, più guarigioni che contagi

Per la seconda volta in pochi giorni, in Emilia Romagna le guarigioni aumentano più dei contagi: nelle ultime 24 ore si sono registrati 348 casi in più, ma i guariti crescono di 366 unità. "Un segnale positivo", spiega il commissario dell'Emilia-Romagna per l'emergenza coronavirus, Sergio Venturi, durante il bollettino quotidiano sulla pagina Facebook della Regione. Ieri i casi di positivtà erano stati 457. Aumentano ancora, tuttavia, i decessi: altri 60 quelli registrati da ieri, 23 uomini e 37 donne.

Bollettino coronavirus del 17 aprile: i dati del Lazio

Nel Lazio i tamponi positivi sono stati 144 contro i 148 di ieri. Il trend dei contagiati è stabile al 2,6%, ma i ricoveri in ospedale sono in calo. L'altra buona notizia è che nelle ultime 24 ore ci sono stati ben 58 guariti (un record secondo la Regione) per un totale di 978 dall'inizio dell'epidemia. I decessi sono stati 16.

In Toscana 167 casi nelle ultime 24 ore

Positivi i dati della Toscana dove si contano 167 casi in più rispetto al precedente bollettino. Ieri il dato era stato di 277. Aumentano le guarigioni: 180 le nuove registrate oggi. I test effettuati hanno raggiunto quota 96.231, 4.091 quelli analizzati oggi. 17 i decessi. Questi i dati più significativi - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale - relativi all'andamento dell'epidemia in regione.

Coronavirus, la situazione in Abruzzo

Va peggio in Abruzzo dove si registra un aumento di 97 casi, su un totale di 1113 tamponi analizzati (8.7 per cento di positivi sul totale). Nella giornata di ieri (16 aprile) i positivi erano stati 72, su un totale di 1042 tamponi (6.9 per cento). Dall'inizio dell'emergenza sono stati registrati 2443 casi positivi al coronavirus.

Buone notizie dalla Puglia

In calo il Puglia il numero dei nuovi casi positivi al covid-19. I tamponi positivi sono 69 contro i 74 di ieri, nonostante per la prima volta i test superino quota 2000 mai raggiunti finora, e calano anche i decessi (otto nelle ultime 24 ore) che complessivamente superano i 300. Sono stati registrati 2.120 tamponi contro i 1640 di ieri.

