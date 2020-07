Coronavirus, le ultime notizie confermano come anche in Italia l'epidemia di Covid-19 non sia finita. Alle 17:00 la consueta sintesi del bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi venerdì 17 luglio 2020.

L'ultimo bollettino coronavirus del ministero della salute di ieri giovedì 16 luglio evidenziava una crescita dei numeri dell'epidemia con 20 nuovi decessi di pazienti covid e 230 i nuovi contagi rilevati. Restano inoltre solo 4 le regioni che non registrano nuovi casi di coronavirus.

Qui di seguito le ultime notizie in arrivo dalle Regioni per far luce sui nuovi focolai di coronavirus.

Coronavirus, il bollettino di oggi venerdì 17 luglio 2020

I focolai di coronavirus: i dati regione per regione

In attesa di conoscere intorno alle 17:00 i numeri del bollettino coronavirus comunicati dal Ministero della Salute, vediamo gli aggiornamenti in diretta dalle singole Regioni.

In Veneto altri 21 casi positivi al coronavirus mentre aumenta anche il numero degli isolamenti domiciliari, arrivato a 1617. Una vittima in più nella notte, per un totale di 2047 dall'inizio dell'epidemia il 21 febbraio scorso.

In Puglia 3 nuovi casi di positività al Covid-19 si registrano all'ospedale 'Perrino' di Brindisi. Due cittadine albanesi sono arrivate dopo la mezzanotte, con un'ambulanza del 118, al Pronto soccorso dell'ospedale con sintomi riconducibili al coronavirus, tosse e febbre: le due donne sono state isolate in un'area dedicata. Il terzo caso riguarda una donna di circa ottant'anni, giunta al pronto soccorso del Perrino con problemi cardiaci: prima del ricovero, come da procedura, è stata sottoposta al tampone che è risultato positivo.

La Regione Calabria segnala il caso di un 35enne rientrato nei giorni scorsi dall'Africa e risultato positivo al Covid19: ora è ricoverato all'ospedale "Pugliese-Ciaccio" di Catanzaro. L'uomo era stato già posto in quarantena, ma le sue condizioni di salute sono peggiorate di ora in ora, fino a costringerlo a presentarsi al nosocomio del capoluogo calabrese, dove è stato subito ricoverato nel reparto Malattie Infettive.

Nelle Marche sono 3 i casi positivi registrati, due in provincia di Pesaro Urbino e uno a Fermo.

In Basilicata sesto giorno di fila senza nuovi casi di contagio da coronavirus. Immutata pure la situazione dei ricoveri, in tutto 3 le persone in cura presso il reparto di malattie infettive dell'ospedale San Carlo di Potenza. Conteggiate a parte due donne straniere provenienti dalla Moldavia risultate positive al test effettuato all'ingresso nella regione lucana, entrambe ricoverate a Potenza.

Coronavirus, le ultime notizie

Nuovo record di contagi da Covid-19 nel mondo. La pandemia continua a espandersi: nelle ultime 24 ore sono stati confermati altri 249.800 casi, 19mila in più rispetto al dato di ieri, per un totale di 13,8 milioni di casi secondo i dati della Johns Hopkins University aggiornati questa mattina.

Negli Stati Uniti ci sono stati altri 77.300 nuovi contagi, un aumento mai registrato prima, per un totale i 3,57 milioni di casi e 138.359 decessi. In Brasile nelle ultime 24 ore sono stati registrati 45.400 nuovi casi. E in India 35mila, il dato più alto, anche in questo caso, mai registrato in 24 ore nel Paese. Il numero totale dei casi ha superato il milione.

Intanto uno studio dei ricercatori del Medical College of Georgia presso l'Augusta University mostrerebbe come il cannabidiolo, o Cbd, metabolita non psicoattivo della Cannabis possa aiutare a ridurre la tempesta citochinica e l'eccessiva infiammazione polmonare che si è rivelata letale per molti pazienti con Covid-19. Sono necessari ulteriori studi clinici per determinare il dosaggio e durata ottimali della terapia, prima che il Cbd possa diventare parte del trattamento per Covid-19, avvertono i ricercatori, illustrando dati preliminari secondo i quali questa sostanza potrebbe aiutare i pazienti con difficoltà respiratorie evitando trattamenti come la ventilazione meccanica, ma anche riducendo i rischi di morte per sindrome da distress respiratorio acuto.