Coronavirus, la conferma dal bollettino: contagi in lieve aumento, ma calano i ricoveri

Coronavirus, le ultime notizie confermano come anche in Italia l'epidemia di Covid-19 non sia finita. Alle 17:00 la consueta sintesi del bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi sabato 18 luglio 2020.

L'ultimo bollettino coronavirus del ministero della salute di ieri venerdì 17 luglio evidenziava una crescita dei numeri dell'epidemia con 11 nuovi decessi di pazienti covid e 233 i nuovi contagi rilevati.

E il bollettino del 18 luglio conferma il trend in aumento con 249 nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. Sono 14 i morti, le vittime salgono a 35.042. Male la Lombardia con 88 casi e il Lazio con 20. Situazione da monitorare anche in Emilia Romagna (+40 positivi) e Veneto (+34).

E' stabile il numero dei pazienti in terapia intensiva con coronavirus che sono 50 come ieri mentre calano un po' i ricoverati con sintomi: oggi sono 14 in meno. In totale sono 757 i ricoverati. Sono i dati forniti dal ministero della Salute.

Qui di seguito le ultime notizie in arrivo dalle Regioni per far luce sui nuovi focolai di coronavirus.

Coronavirus, il bollettino di oggi sabato 18 luglio 2020

Deceduti: 35.042 (+14)

Totale casi 244.216 (+ 249)

Attuali positivi: 12.368 (-88)

I focolai di coronavirus: i dati regione per regione

In attesa di conoscere intorno alle 17:00 i numeri del bollettino coronavirus comunicati dal Ministero della Salute, vediamo gli aggiornamenti in diretta dalle singole Regioni.

In Lombardia 88 nuovi casi e 10 morti: il bollettino

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 88 casi di positività (di cui 9 a seguito di test sierologici e 15 'debolmente positivi'). E' quanto emerge dai dati diffusi dalla Regione. I decessi ammontano invece a 10, facendo salire il totale complessivo a 16.788. Resta stabile la terapia intensiva con 22 pazienti ricoverati mentre i ricoverati non in terapia intensiva sono 149 (-10).

Coronavirus, in Emilia Romagna 40 positivi in più

Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 29.127 casi di positività, 40 in più rispetto a ieri, di cui 25 persone asintomatiche individuate nell'ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. La gran parte dei nuovi contagi sono riconducibili a focolai o a casi già noti e a persone rientrate dall'estero.

Bollettino coronavirus, la situazione a Roma e nel Lazio

La Regione Lazio ha comunicato un dato di 20 casi di cui 13 di importazione: "11 casi sono di nazionalità del Bangladesh, un caso di rientro dall'Iraq e uno dall'India". Lo riferisce l'assessore alla Sanità e Integrazione socio sanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato, nel bollettino quotidiano su Covid-19.

Questa, in dettaglio la situazione nelle varie aziende sanitarie locali. "Nella Asl Roma 1 - riporta l'assessore - si registrano 3 nuovi casi tutti isolati a domicilio e non correlati tra loro, e tra questi il caso di una donna individuata al test sierologico. Nella Asl Roma 2, degli 8 nuovi casi nelle ultime 24 ore, 5 sono persone di nazionalità del Bangladesh e riferite all'esito dei tamponi sulla comunità del Bangladesh richiamati al drive-in; un caso di un uomo segnalato dal medico di medicina generale e un caso di una donna individuata al test sierologico".

"Nella Asl Roma 3, sono 7 i nuovi casi nelle ultime 24 ore e di questi 6 - come anticipato questa mattina - sono persone di nazionalità del Bangladesh e sono conviventi con il caso positivo dello stabilimento balneare di Ostia. Un caso riguarda una donna di rientro dall'Iraq con scalo a Istanbul".

Covid, in Toscana due nuovi casi e nessun decesso

Solo due nuovi casi, uno in provincia di Grosseto e l'altro a Prato, e nessun decesso. E' la sintesi del bollettino quotidiano sull'andamento dell'epidemia Covid-19 in Toscana, dove dall'inizio dell'emergenza sanitaria i cittadini risultati complessivamente positivi al coronavirus raggiungono quota 10.358, con un aumento rispetto al giorno precedente pari allo 0,02 per cento.

Bollettino coronavirus, un nuovo caso in Abruzzo

Resta sotto controllo la situazione epidemiologica del Covid-19 in Abruzzo. Nell'ultimo giorno è stato accertato infatti un solo nuovo caso di contagio e riguarda una persona residente nella provincia di Pescara.

Il totale dei casi accertati con i tamponi eseguiti dall'inizio dell'emergenza a oggi, sabato 18 luglio, arriva dunque a quota 3.335 su un totale di 118.745 test effettuati.

Coronavirus, tre casi in Puglia

Tre nuovi casi positivi al Covid-19 si registrano oggi in Puglia. Si tratta dei contagi (due donne albanesi e una 80enne ricoverata) segnalati già ieri dall'ospedale 'Perrino' di Brindisi. Sono stati 2030 i test. E' quanto si legge nel bollettino epidemiologico quotidiano sull'epidemia reso noto dalla Regione. Ieri in totale erano 5 i nuovi casi (tre nel barese e due nel foggiano) su un numero di test più basso, 1719. Oggi, come ieri, non sono stati registrati decessi il cui numero complessivo rimane di 548.

In Calabria sette nuovi contagi

In Calabria ad oggi sono stati effettuati 107.621 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 1.238 (+7 rispetto a ieri), quelle negative sono 106.412". Lo si legge nel bollettino della Regione Calabria

La Basilicata è Covid-free da una settimana

Una settimana senza nuovi casi di contagio da coronavirus in Basilicata: è l'esito di 323 tamponi effettuati ieri, tutti negativi. Immutata pure la situazione dei ricoveri, sono sempre tre le persone in cura presso il reparto di malattie infettive dell'ospedale San Carlo di Potenza.

