Coronavirus, le ultime notizie confermano come anche in Italia l'epidemia di Covid-19 non sia finita. Alle 17:00 la consueta sintesi del bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi domenica 19 luglio 2020.

L'ultimo bollettino coronavirus del ministero della salute di ieri sabato 18 luglio evidenziava una crescita dei numeri dell'epidemia.

Qui di seguito le ultime notizie in arrivo dalle Regioni per far luce sui nuovi focolai di coronavirus.

Coronavirus, il bollettino di oggi domenica 19 luglio 2020

I focolai di coronavirus: i dati regione per regione

In attesa di conoscere intorno alle 17:00 i numeri del bollettino coronavirus comunicati dal Ministero della Salute, vediamo gli aggiornamenti in diretta dalle singole Regioni.

In Toscana 16 casi, 13 dall'Albania

Il bollettino quotidiano sull'andamento in Toscana dell'epidemia Covid-19 non registra alcun decesso neppure oggi. Ci sono però sedici nuovi casi, distribuiti tra Firenze, Arezzo e Massa Carrara. E di questi, tredici riguardano cittadini di ritorno dall'Albania e un quattordicesimo dall'Ecuador. Focolai di origine straniera che preoccupano la Regione, che nei giorni scorsi ha già adottato misure per tracciare i passeggeri che arrivano in Toscana ma che ora gli stessi dati chiede al governo per chi atterri in altri scali in Italia.

Bollettino coronavirus, in Lazio 17 nuovi casi (10 di importazione)

''Oggi registriamo un dato di 17 casi. Di questi 10 sono casi di importazione: 6 casi sono di nazionalità del Bangladesh, un caso dall'Iraq, due dal Pakistan e uno dall'India. Rivolgo un appello all'utilizzo della mascherina o si dovrà richiudere. Non possiamo tornare indietro e disperdere gli sforzi fatti fin qui. Dobbiamo usare la mascherina o rischiamo nuovi casi come in Catalogna". Lo sottolinea l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. "Nella Asl Roma 1 si registrano tre nuovi casi e di questi due sono persone di nazionalità del Bangladesh e riferite all'esito dei tamponi sulla Comunità del Bangladesh richiamati al drive-in" e "un caso di una persona in fase di pre-ospedalizzazione al Policlinico Umberto I".

Nella Asl Roma 2 dei quattro nuovi casi nelle ultime 24h due sono persone di nazionalità del Bangladesh e riferite all'esito dei tamponi sulla Comunità del Bangladesh richiamati al drive-in. Un caso riguarda una persona di nazionalità Indiana già posta in isolamento e un caso di una persona di rientro dal Pakistan ora ricoverato allo Spallanzani. Attivate le procedure del contact tracing internazionale".

Bollettino coronavirus, in Abruzzo un nuovo caso accertato

Un nuovo contagio da Coronavirus è stato accertato nelle ultime 24 ore in Abruzzo. Lo ha fatto sapere il servizio prevenzione e tutela della salute della Regione. Il totale dei casi dall'inizio della pandemia sale a 3336. Sono 14 le persone ricoverate in ospedale, con una diminuzione di un paziente rispetto a ieri 18 luglio. Nessun paziente è ricoverato in terapia intensiva. Nessun nuovo decesso accertato e dunque il bilancio delle vittime positive al Covid è di 468. Un paziente è guarito e dunque il totale di guariti/dimessi sale a 2751 con 117 attualmente positivi. Il nuovo contagio è stato accertato in provincia di Teramo. Nelle ultime 24 ore sono stati analizzati 759 tamponi.

Bollettino Covid 19 luglio: 7 nuovi casi in Puglia

Sette nuovi casi di Covid in Puglia. Sono i risultati dei 1776 tamponi effettuati nelle ultime ore sul territorio e riportati nel bollettino regionale odierno. Oltre alla provincia di Bari (1 caso), i contagi sono stati registrati nel Brindisino (4) e nel Leccese (2). "I casi registrati nelle ultime 24 ore – il commento di Pier Luigi Lopalco, coordinatore delle emergenze epidemiologiche della Regione Puglia sulle evidenze del bollettino – riguardano cittadini stranieri in arrivo in Puglia, sottoposti a screening sia per la provenienza che per i contatti stretti con altri casi. In ogni modo i dipartimenti di prevenzione delle Asl sono al lavoro per stabilire le catene di contagio e per evitare il propagarsi dell’infezione".

Sardegna, un nuovo caso in provincia di Sassari

Sono 1.379 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale si registra un nuovo caso nella provincia di Sassari.

