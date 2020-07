L'epidemia di coronavirus in Italia: il bollettino di oggi, lunedì 20 luglio 2020. Come di consueto, dopo le ore 17, il ministero della Salute fornirà i dati aggiornati sulla situazione epidemiologica nel nostro Paese.

Nuovi casi, decessi, terapie intensive, guariti e tamponi effettuati: nonostante la fase più acuta della pandemia sia stata superata, non si può dire certo che l'incubo sia finito. Negli ultimi giorni il trend è rimasto stabile, con i nuovi contagi in lieve aumento rispetto alla scorsa settimana, anche se continuano a preoccupare i focolai in diverse zone d'Italia e i nuovi casi “importati”.

Mente i raggi ultravioletti potrebbero rivelarsi una nuova arma per sconfiggere il Covid 19, sta facendo molto discutere la proroga dello stato d'emergenza da parte del Governo: secondo l'ultimo report della Fondazione Gimbe potrebbe aumentare le tensioni sociali e influenzare le elezioni che si svolgeranno in autunno.

+notizia in aggiornamento+

Coronavirus, il bollettino di oggi lunedì 20 luglio 2020

Coronavirus, i dati regione per regione

Nessun nuovo caso di contagio da coronavirus né vittime per Covid: è l'esito dell'aggiornamento del bollettino sanitario in Puglia. Dopo quattro giorni, in cui sono stati rilevati sedici nuovi casi di contagio (molti dei quali di importazione per persone arrivate in Puglia dall'estero), oggi in Puglia non se ne registrano altri, sebbene su un numero più limitato di tamponi. Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento promozione della salute Vito Montanaro, ha reso noto che oggi sono stati registrati 753 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e non sono stati registrati casi positivi. Non sono stati registrati nemmeno decessi. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 216.402 test e sono stati accertati 4557 positivi. Sono stati 3.930 i pazienti guariti e 548 i deceduti con tasso di letalità del 12%. Sono 79 i casi attualmente positivi di cui 14 ricoverati, gli altri in isolamento domiciliare.

Tamponi rino-faringei in una comunità di accoglienza per stranieri a Potenza, in Basilicata, sono stati effettuati dopo 3 casi di contagio di cittadini bengalesi ospitati nella struttura e ora in isolamento obbligatorio. Si attende l'esito per verificare se il focolaio sia sotto controllo o se saranno necessarie altre misure di sorveglianza e prevenzione sanitaria. I 3 casi positivi rientrano nei 251 tamponi effettuati nelle giornate di sabato e di ieri.

Coronavirus, le ultime notizie