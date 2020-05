Coronavirus, il bollettino di oggi 20 maggio 2020 con tutti gli aggiornamenti sulla situazione epidemiologica in Italia. In attesa del dato nazionale vediamo la situazione nelle singole regioni. In Lombardia i nuovi casi sono 294 (ieri erano stati 462), 65 i decessi. Nel Lazio nelle ultime 24 ore sono stati registtati 28 casi positivi contro i 20 di ieri. I guariti sono 21 guariti , 7 i decessi.

In Veneto 33 nuovi positivi

"Dall'inizio dell'emergenza, i casi di positività al coronavirus in Veneto sono 19.030, 33 in più rispetto a ieri". Lo ha sottolineato il presidente della Regione, Luca Zaia, nel corso del quotidiano punto stampa "Diminuiscono le persone in isolamento domiciliare, che oggi sono 3.456 (180 in meno rispetto a ieri) - ha spiegato Zaia -. Le persone dimesse dall'inizio dell'emergenza sono 3.216, 15 in più rispetto a ieri. Le persone ricoverate sono 575 mentre i pazienti in terapia intensiva sono 47". "I decessi rilevati dall'inizio dell'emergenza sono 1.333 negli ospedali, 1.832 in totale, 12 in più da ieri '

"In Piemonte dati confortanti, ma non abbassare la guardia"

"L'indice R0 in Piemonte oscilla tra 0,34 e 0,52, ben al di sotto dell'1 che è il livello di soglia di attenzione, il ministero ha certificato che oggi in Piemonte il rischio è basso ma bisogna continuare a essere responsabili e a rispettare tutte le regole, a cominciare da quelle di distanza". Così il presidente del Piemonte Alberto Cirio in occasione della consegna di circa 120 mila mascherine alla protezione civile da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e della Guardia di Finanza. "Questa è una settimana importante non solo perché sono state riaperte gran parte delle attività commerciali e produttive ma perché tiene conto anche delle riaperture decise dal 4 maggio e al momento non si sono dati sui contagi che indichino la necessità di cambiare. I dati sono confortanti", ha concluso.

Covid, altri 14 casi in Toscana

In Toscana sono 9.982 i casi di positività al coronavirus, 14 in più rispetto a ieri. Due di questi casi sono conferme di positività emerse attraverso la campagna di test sierologici intrapresa da Regione Toscana a partire dalla fine di aprile. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono del 3,2% e raggiungono quota 6.867 (il 68,8% dei casi totali).

Otto nuovi positivi in Abruzzo

In Abruzzo, dall'inizio dell'emergenza, sono stati registrati 3205 casi positivi al Covid 19, diagnosticati dai test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, dall'Istituto Zooprofilattico di Teramo, dall'Università di Chieti e dal laboratorio dell'ospedale dell'Aquila. Rispetto a ieri si registra un aumento di 8 nuovi casi su un totale di 829 tamponi analizzati (0.9 per cento di positivi sul totale). Nella giornata di ieri (19 maggio) i positivi erano stati 4 su 1718 tamponi analizzati (0.2 per cento). Lo comunica il Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell'Assessorato regionale alla Sanità.