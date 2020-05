Coronavirus, il bollettino del 21 maggio: 156 vittime in 24 ore, l'epidemia rallenta

L'epidemia di coronavirus in Italia: il bollettino di giovedì 21 maggio con dati aggiornati della Protezione Civile. L'ultimo bilancio dell'emergenza coronavirus in Italia riporta altri 156 morti. In totale le vittime nel nostro Paese sono 32.486. Mentre gli attuali positivi scendono a 60.960.Il totale delle persone che hanno contratto il coronavirus è di 228.006, con un incremento rispetto a ieri di 642 nuovi casi.

Coronavirus, il bollettino di oggi giovedì 21 maggio 2020

Attualmente positivi: 60.960

Deceduti: (+156, +0,5%)

Dimessi/Guariti: 134.560 (+2.278, +1,7%)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 640 (-36, -5,3%)

Tamponi: 3.243.398 (+71.679)

Totale casi: 228.006 (+642, +0,3%)

Coronavirus, i dati regione per regione

Sono 86.091 le persone risultate positive al coronavirus in Lombardia dall'inizio della pandemia, 316 in più rispetto a ieri. I tamponi effettuati, secondo i dati diffusi dalla Regione Lombardia, sono complessivamente oltre 622mila, 14.702 in più rispetto a ieri. I casi positivi sul totale dei tamponi giornalieri sono il 2,1%. Gli attualmente positivi sono 26.715, 44 in più rispetto a ieri. Sono 15.727 le persone morte in Lombardia e risultate positive al coronavirus, 65 in più rispetto a ieri.

Sono 3.637 gli attuali casi positivi di Covid-19 nella Regione Lazio. Di questi 2.459 sono in isolamento domiciliare, 1110 sono ricoverati non in terapia intensiva, 68 in terapia intensiva. Sono 662 i pazienti deceduti e 3259 le persone guarite. Lo comunica l'assessorato alla Sanità del Lazio.

Sono 10.000 i casi di positività al coronavirus in Toscana, 18 in più rispetto a ieri. 3 di questi nuovi casi provengono dalla campagna di test sierologici avviata da Regione Toscana alla fine di aprile. I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono del 3,7% e raggiungono quota 7.119 (il 71,2% dei casi totali). I test eseguiti hanno raggiunto quota 218.615, 4.316 in più rispetto a ieri, quelli analizzati oggi sono 4.035. Gli attualmente positivi sono oggi 1.877, l'11,3% in meno di ieri. Si registrano 6 nuovi decessi: 5 uomini e 1 donna con un'età media di 82,8 anni. Il totale dei decessi supera quota mille (1.004). Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale - relativi all'andamento dell'epidemia in regione. Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri; questi si riferiscono non alla provincia di residenza ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi. Sono 3.420 i casi complessivi ad oggi a Firenze (7 in più rispetto a ieri), 557 a Prato (2 in più), 666 a Pistoia (3 in più), 1.044 a Massa Carrara, 1.352 a Lucca, 885 a Pisa (2 in più), 546 a Livorno (3 in più), 675 ad Arezzo, 432 a Siena (1 in più), 423 a Grosseto. 12 in più quindi i casi riscontrati oggi nell'Asl centro, 5 nella nord ovest, 1 nella sud est.

Sono 1429 le persone positive al coronavirus in Umbria, 1279 sono guarite, mentre resta invariato il numero dei morti. I dati, aggiornati alle 8 di questa mattina, raccontano di 76 attualmente positivi, 19 dei quali ricoverati, 2 in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 499, mentre sono stati effettuati 60.455 tamponi.

Si registrano solo 7 nuovi casi di positività oggi in Puglia nell'ambito dell'emergenza Covid-19 (Coronavirus) su 1694 test effettuati e soprattutto non si è verificato alcun decesso. Ieri i nuovi contagi erano stati 13 su 2061 tamponi e c'erano stati anche 5 morti. E' il quadro fornito dal bollettino epidemiologico reso noto dal presidente della Regione, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro. Dei 7 casi, 4 ha riguardato la provincia di Bari; 0 la Provincia Bat; 2 la orovincia di Brindisi; 1 la provincia di Foggia;0 la provincia di Lecce; 0 la provincia di Taranto. Negli ultimi giorni soprattutto le province di Taranto, Bat e Lecce hanno segnalato spesso l'assenza di nuovi casi. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 97.589 test. Sono 2.096 i pazienti guariti (+69 rispetto a ieri) e 1.839 i casi attualmente positivi (-63). Il numero dei decessi rimane attestato a 478. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall'inizio dell'emergenza è di 4.413 così divisi:1.447 nella provincia di Bari; 382 nella provincia di Bat; 637 nella provincia di Brindisi; 1.132 nella provincia di Foggia; 509 nella provincia di Lecce; 276 nella provincia di Taranto; 28 attribuiti a residenti fuori regione; 2 per i quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia. Un caso relativo alla provincia Bat è stato eliminato dal database. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

"In Calabria ad oggi sono stati effettuati 57.465 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 1.156 (+0 rispetto a ieri), quelle negative sono 56.309". Lo si legge nel bollettino della Regione Calabria. "Territorialmente - prosegue - i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: 34 in reparto; 1 in rianimazione; 24 in isolamento domiciliare; 124 guariti; 33 deceduti; Cosenza: 5 in reparto; 171 in isolamento domiciliare; 258 guariti; 34 deceduti; Reggio Calabria: 6 in reparto; 52 in isolamento domiciliare; 198 guariti; 18 deceduti; Crotone: 2 in reparto; 14 in isolamento domiciliare; 95 guariti; 6 deceduti; Vibo Valentia: 17 in isolamento domiciliare; 59 guariti; 5 deceduti". Il "totale dei casi di Catanzaro - si legge ancora - comprende soggetti provenienti da altre strutture e province che nel tempo sono stati dimessi. Le persone decedute vengono indicate nella provincia di provenienza e non in quella in cui è avvenuto il decesso. I soggetti in quarantena volontaria sono 10.440 così distribuiti: Cosenza: 2.032, Crotone: 2.776, Catanzaro: 2.672, Vibo Valentia: 543 - Reggio Calabria: 2.417". "Dall'ultima rilevazione - conclude il bollettino -, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare il rientro alla residenza sono +288; quelle registratesi per motivi di lavoro, salute e attività istituzionali sono +139 per un totale di 427. Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale".

Il Gores della Regione Marche ha comunicato che oggi sono stati rilevati 12 positivi su un totale di 1063 analizzati: 1 nella provincia di Pesaro Urbino, 4 a Macerata, 6 a Fermo e 1 fuori regione. In particolare si segnala che i tamponi effettuati nella provincia di Fermo sono relativi ad attività di controllo (controlli preoperatori e/o controlli su particolari categorie di lavoratori) e che quindi si riferiscono a soggetti asintomatici e non esclusivamente riferibili alla giornata di ieri.