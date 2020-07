Coronavirus, le ultime notizie sull'epidemia di Covid-19 in Italia. In attesa delle 17:00 per la consueta sintesi del bollettino coronavirus del Ministero della Salute pubblicato oggi mercoledì 22 luglio 2020: ricordiamo il balzo al ribasso dei contagiati registrati negli ultimi giorni.

L'ultimo bollettino coronavirus del ministero della salute riferito alla giornata di ieri martedì 21 luglio indicava 15 vittime e 129 i nuovi contagiati nelle 24 ore, 6 le regioni senza nuovi casi. L'unico dato in controtendenza - e che andrà oggi verificato per individuare un eventuale trend - è il leggero aumento del numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva.

In coda all'articolo la sezione aggiornata con le ultime notizie in arrivo dalle regioni per far luce sui nuovi focolai di coronavirus.

Coronavirus, il bollettino di oggi mercoledì 22 luglio 2020

++ articolo in aggiornamento, clicca qui per aggiornare la pagina ++

I focolai di coronavirus: i dati regione per regione

In attesa di conoscere intorno alle 17:00 i numeri del bollettino coronavirus comunicati dal Ministero della Salute, vediamo gli aggiornamenti in diretta dalle singole regioni.

In Veneto le autorità regionali predicano tranquillità: 7 le persone in terapia intensiva mentre i focolai identificati in questi giorni sarebbero "sotto controllo"

In Toscana sono 6 i nuovi casi rispetto a ieri ( 3 a Firenze, 2 a Prato e 1 a Pisa) e non si registrano nuovi decessi. Complessivamente sono 319 le persone in isolamento a casa poiché presentano sintomi lievi (5 in più rispetto a ieri). Sono 775 (più 1 rispetto a ieri) le persone, anche loro isolate, in sorveglianza attiva, perché hanno avuto contatti con persone contagiate. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 13 (1 in più rispetto a ieri), di cui 1 in terapia intensiva (stabili rispetto a ieri).

La Basilicata non è più Covid-free. Un lucano rientrato a Moliterno dall'Emilia Romagna e due cittadini stranieri arrivati in Basilicata dalla Bulgaria sono stati trovati positivi al coronavirus e ora sono in isolamento domiciliare. Altri 36 bengalesi - sbarcati a Lampedusa e trasferiti in Basilicata - sono risultati positivi al coronavirus e vengono ospitati nelle strutture di accoglienza di Potenza e di Irsina, in provincia di Matera. Ancora ricoverate a Potenza due donne straniere provenienti dalla Moldavia. Integrando i dati dei lucani e dei non residenti, i casi attuali sono 44 (40 sono stranieri) di cui due persone in ospedale per Covid19 ma nessuna in terapia intensiva.

++ sezione in aggiornamento, clicca qui per aggiornare la pagina ++

Coronavirus, le ultime notizie

Secondo il direttore del programma emergenze dell'Organizzazione mondiale della Sanità, Mike Ryan, i tassi di contagio da coronavirus in Europa meridionale e nella regione dei Balcani mostrano trend preoccupanti. Intanto gli Stati Uniti hanno prenotato 100 milioni di dosi di un potenziale vaccino per il Covid-19, sviluppato dalla tedesca BioNTech e dal gruppo Usa Pfizer al costo di 1,95 miliardi di dollari. Come riporta il Financial Times il vaccino sarà distribuito gratuitamente ai cittadini statunitensi. Il primo accordo di fornitura su larga scala siglato dalla Casa Bianca prevede anche l'opzione per l'aquisto da parte del governo federale di ulteriori 500 milioni di dosi del vaccino.