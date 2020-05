L'epidemia di coronavirus in Italia: dopo le ore 18 verranno pubblicati i dati aggiornati ad oggi, venerdì 22 maggio 2020, della Protezione Civile, con il totale dei pazienti attualmente positivi, i nuovi contagi, i decessi, i guariti e i tamponi effettuavi. Come confermato negli ultimi giorni, la curva epidemiologica sta scendendo, ma resta ancora alta l'attenzione in alcune zone, Lombardia in primis, dove i numeri sono ancora preoccupanti.

Coronavirus, il bollettino di oggi venerdì 22 maggio 2020

Attualmente positivi:

Deceduti:

Dimessi/Guariti:

Ricoverati in Terapia Intensiva:

Tamponi:

Totale casi:

Coronavirus, i dati regione per regione

Sono 3.635 gli attuali casi positivi di Covid-19 nella Regione Lazio, di cui 2.457 in isolamento domiciliare, 1.111 ricoverati non in terapia intensiva e 67 ricoverati in terapia intensiva. I pazienti deceduti sono 669 e le persone guarite 3.285. In totale sono stati esaminati 7.589 casi, si legge sul profilo social dell'assessorato regionale alla Sanità.

Sono 10.035 i casi di positività al coronavirus in Toscana, 35 in più rispetto a ieri. 4 di questi nuovi casi provengono dalla campagna di test sierologici avviata da Regione Toscana alla fine di aprile. I nuovi casi sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dell'1,7% e raggiungono quota 7.240 (il 72,1% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 222.505, 3.890 in più rispetto a ieri, quelli analizzati oggi sono 4.003. Gli attualmente positivi sono oggi 1.786, il 4,8% in meno di ieri. Si registrano 5 nuovi decessi: 2 uomini e 3 donne con un'età media di 86,4 anni. Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale - relativi all'andamento dell'epidemia in regione.

Oggi si registrano 19059 positivi a coronavirus in Veneto (+21) rispetto a ieri quando non si era registrato nessun nuovo contagio. Lo rileva il bollettino della Regione Veneto. Calano le persone in isolamento domiciliare 3132 (-78) così come i ricoverati che sono 501 (-25), in terapia intensiva sono scesi oggi a 40 (-7) , 3254 sono i dimessi (+25), mentre i morti in ospedale sono 1342 (+5) per un totale di 1854.

Un decesso legato al coronavirus è stato registrato in Campania nella giornata di ieri, giovedì 21 maggio. Il totale dei decessi dall'inizio dell'emergenza Covid-19 in Campania è di 404. Sono in totale 3.037 i guariti (+90 rispetto a mercoledì 20 maggio), di cui 2.858 (+99) totalmente guariti e 179 (-9) clinicamente guariti. Questo il riparto per provincia dei 4.733 casi registrati in Campania dall'inizio dell'emergenza: in provincia di Napoli 2.585 (+2) di cui 979 a Napoli città (nessun nuovo caso per il secondo giorno consecutivo) e 1.606 (+2) nel resto della provincia; in provincia di Salerno 676 (+1); in provincia di Avellino 534 (+6); in provincia di Caserta 453 (+1); in provincia di Benevento 201 (+1). Sono 284 gli altri casi in fase di verifica da parte delle Asl.

Complessivamente 1.429 persone (invariato) in Umbria sono risultate positive al virus Covid-19, gli attualmente positivi sono 71 (-5). I guariti sono 1284 (+5); risultano 15 clinicamente guariti (invariato); i deceduti sono 74 (invariato). Questi i dati aggiornati alle ore 8 resi noti dalla Regione Umbria. Dei pazienti positivi attualmente sono ricoverati in 18 (-1); di questi 2 (invariato) sono in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 489 (-10), e risultano 21.629 (+387) persone uscite dall'isolamento. Nel complesso, entro le 8 di oggi sono stati effettuati 61.679 tamponi (+1225).

"In Calabria ad oggi sono stati effettuati 58.588 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 1.157 (+1 rispetto a ieri), quelle negative sono 57.431". Lo si legge nel bollettino della Regione Calabria. "Territorialmente - prosegue - i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: 34 in reparto; 1 in rianimazione; 19 in isolamento domiciliare; 130 guariti; 33 deceduti; Cosenza: 5 in reparto; 163 in isolamento domiciliare; 266 guariti; 34 deceduti; Reggio Calabria: 6 in reparto; 44 in isolamento domiciliare; 206 guariti; 18 deceduti; Crotone: 2 in reparto; 14 in isolamento domiciliare; 95 guariti; 6 deceduti; Vibo Valentia: 14 in isolamento domiciliare; 62 guariti; 5 deceduti". Il "totale dei casi di Catanzaro - si legge ancora- comprende soggetti provenienti da altre strutture e province che nel tempo sono stati dimessi. Le persone decedute vengono indicate nella provincia di provenienza e non in quella in cui è avvenuto il decesso. I soggetti in quarantena volontaria sono 10.215 così distribuiti: Cosenza: 1.970, Crotone: 2.748, Catanzaro: 2.690, Vibo Valentia: 529, Reggio Calabria: 2.278". Dall'ultima "rilevazione - conclude il bollettino- le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare il rientro alla residenza sono +232; quelle registratesi per motivi di lavoro, salute e attività istituzionali sono +138 per un totale di 370. Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale".

Ancora un giorno senza decessi, sono 143 da inizio epidemia Covid, in Valle d'Aosta dove i guariti sono saliti a 944 + 10 rispetto a ieri, i casi positivi attuali sono 90 di cui 22 ricoverati in ospedale, due in terapia intensiva, e 66 in isolamento domiciliare. Il totale dei casi testati da inizio emergenza sanitaria sono 10.607 di cui 1.177 con un contagio in più rispetto a ieri. I tamponi effettuati fino ad oggi sono 13.531, di cui 11.365 negativi. Lo rende noto il bollettino quotidiano della Regione Valle D'Aosta.