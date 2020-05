L'epidemia di coronavirus in Italia: alle 18:00 il bollettino della Protezione Civile di domenica 24 maggio 2020. Da giorni si assiste ad un appiattimento della curva epidemiologica e molti reparti di terapia intesiva dedicati ai pazienti covid hanno potuto chiudere. Un lento ritorno alla normalità che le maggiori libertà concesse dalla fase Due sembrano ad oggi non scalfire. Ancora alto il numero dei morti, l'ultimo dato atteso a calare. Confortante la minor incidenza di casi gravi nei nuovi contagi. Tuttavia resta il caso Lombardia dove l'indice di crescita resta a tre cifre.

Coronavirus, il bollettino di oggi domenica 24 maggio 2020

Coronavirus, i dati regione per regione

In Piemonte decessi e contagi in calo: 12, due in meno di ieri, i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati nel pomeriggio dall'Unità di Crisi della Regione. Salgono a 30.180 (+43 rispetto a ieri, quando l'incremento era stato di 60) le persone finora risultate positive al Covid-19. I ricoverati in terapia intensiva sono 75 (-1 rispetto a ieri), i ricoverati non in terapia intensiva sono 1283 (-8 rispetto a ieri).Le persone in isolamento domiciliare sono 6345.

Due nuovi contagi in Sicilia e nessun decesso. Questo il quadro riepilogativo della situazione nell'Isola, aggiornato alle ore 15 di oggi, in merito all'emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all'Unità di crisi nazionale. Dall'inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 133.249 (+1.336 rispetto a ieri), su 117.242 persone: di queste sono risultate positive 3.423 (+2), mentre attualmente sono ancora contagiate 1.453 (-59), 1.701 sono guarite (+61) e 269 decedute (0). Degli attuali 1.453 positivi, 100 pazienti (-4) sono ricoverati - di cui 9 in terapia intensiva (0) - mentre 1.353 (-55) sono in isolamento domiciliare.