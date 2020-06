Coronavirus, il bollettino del 3 giugno: zero casi in otto regioni, risalgono i contagi in Lombardia

Coronavirus, il bollettino di oggi mercoledì 3 giugno 2020. Come ogni giorno, intorno alle 18, gli aggiornamenti sulla situazione epidemiologica in Italia. Sono 321 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore (ieri i tamponi postivi erano stati 318 casi, in aumento rispetto ai 178 di lunedì). In aumento il numero dei decessi: 71 contro i 55 di ieri. Continua a scendere il numero dei pazienti in terapia intensiva (-55).

Totale casi: 233.836 (+321, +0,1%)

Deceduti: 33.601 (+71, +0,2%)

Dimessi/Guariti: 160.938 (+846, +0,5%)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 353 (-55, -13,5%)

Tamponi: 37.299 (ieri 52,159)

Attualmente positivi: 39.297

Anche oggi in ben otto regioni non sono stati registrati nuovi casi.

Covid-19, le regioni con zero casi

Basilicata

Molise

Calabria

Valle d'Aosta

Sardegna

Umbria

Friuli Venezia Giulia

Sicilia

Coronavirus, i dati regione per regione

Lombardia 89.442 (+237)

Emilia-Romagna 27.842 (+14)

Veneto 19.164 (+2)

Piemonte 30.734 (+ 19)

Marche 6.735 (+1)

Liguria 9.751 (+17)

Campania 4.821 (+12)

Toscana 10.121 (+4)

Sicilia 3.447 (0)

Lazio 7.753 (+10)

Friuli-Venezia Giulia 3.276 (0)

Abruzzo 3.252 (+3)

Puglia 4.499 (+1)

Umbria 1.431 (0)

Bolzano 2.598 (0)

Calabria 1.158 (0)

Sardegna 1.357 (0)

Valle d’Aosta 1.187 (0)

Trento 4.433 (+1)

Basilicata 399 (0)

Coronavirus, il bollettino: in Lombardia 237 nuovi positivi

Il 73,83% dei contagi è stato registrato in Lombardia dove sono stati conteggiati 237 casi (2,1% rapporto con i tamponi giornalieri) contro i 187 di ieri. Si contano anche 29 decessi, numero che porta il totale delle vittime a 16.172.

Il totale delle persone risultate Covid-positive sale a 89.442. I tamponi effettuati risultano 777.477, +11.355. Attualmente i pazienti positivi sono 20.224 (-31). Aumentano i guariti in sole 24 ore: sono 53.046, +239 rispetto a ieri. Il dato positivo è che diminuiscono senisibilmente le persone ricoverate in terapia intensiva, dove i letti occupati sono 131, 35 in meno. I ricoverati non in terapia intensiva flettono con meno velocità: 2.995, -26 nelle ultime 24 ore.

Coronavirus, il bollettino del Piemonte

Sono 14 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati nel pomeriggio dall'Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 2 al momento registrati nella giornata di oggi. Il totale è ora di 3.898 deceduti risultati positivi al virus, 649 Alessandria, 235 Asti, 203 Biella, 384 Cuneo, 334 Novara, 1.714 Torino, 214 Vercelli, 127 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 38 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte. Per quanto riguarda i contagi, sono 30.734 (+19 rispetto a ieri, di cui 7 positività di fine aprile comunicate oggi da una Rsa di Asti) le persone finora risultate positive al Covid-19

Emilia Romagna, 14 contagi e 11 decessi

Altri 14 contagi e 11 morti in Emilia Romagna dove quasi il 75% dei contagiati è riuscito a guarire dal coronavirus. Sono alcuni dei dati, aggiornati alle 12 di oggi sulla base delle richieste istituzionali, relativi all'andamento dell'epidemia da Covid-19 in Emilia-Romagna. Le nuove guarigioni sono 76. Ieri i nuovi casi erano stati 19. Complessivamente, i positivi da inizio epidemia sono 27.842: dei 14 casi in più registrati rispetto a ieri quasi tutti, cioè 13, sono relativi a persone asintomatiche, esito dell'attività di screening regionale. I tamponi effettuati sono 3.001, che raggiungono così complessivamente quota 336.630, a cui si aggiungono 233 test sierologici.

Coronavirus, in Veneto solo due casi, primo giorno senza decessi

Va meglio in Veneto. "Oggi è la prima giornata senza decessi - ha annunciato il governatore Zaia - e con soli 5 nuovi ricoveri e tre pazienti in meno nelle terapie intensive, mentre i guariti dimessi dagli ospedali sono saliti a 3387". I tamponi effettuati sono arrivati a 695.553 e i casi positivi sono 19164, soltanto due in più da ieri, mentre le persone in isolamento sono scese a 1267.

Bollettino coronavirus, in Friuli Venezia Giulia è il primo giorno senza contagi

Le persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 301, e sono 9 in meno rispetto alla giornata di ieri. In terapia intensiva sono ricoverati 2 pazienti, mentre i ricoverati in altri reparti scendono a 39. Non si registrano ulteriori decessi (336 in totale). Lo ha riferito in una nota il vicegovernatore con delega alla Salute e Protezione civile, Riccardo Riccardi. Oggi, per la prima volta, non si registrano nuovi contagi.

Toscana, il bollettino di oggi 3 giugno 2020

Sono 10.121 i casi di positività al coronavirus in Toscana, 4 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,04% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono del 0,5% e raggiungono quota 8.093 (l'80% dei casi totali). I test eseguiti hanno raggiunto quota 259.167, 1.989 in più rispetto a ieri, quelli analizzati oggi sono 2.187. Gli attualmente positivi sono oggi 973, -3,8% rispetto a ieri. Si registrano 2 nuovi decessi: 1 uomo e 1 donna, con un'età media di 87 anni. Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale - relativi all'andamento dell'epidemia in regione.

Nel Lazio 7 nuovi casi, 33 i guariti

"Oggi registriamo un dato di 7 casi positivi ai quali si aggiungono tre recuperi di notifiche e continuano a crescere i guariti che sono stati 33 nelle ultime 24 ore. I decessi sono stati 6, mentre il numero complessivo dei guariti è di 4.188 totali". Lo evidenzia l'assessore alla Sanità e l'Integrazione sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D'Amato, in una nota, al termine dell'odierna videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali di Asl, aziende ospedaliere e policlinici universitari e ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

Un caso positivo nelle Marche

"Il Gores ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati processati 711 tamponi, di cui 371 del percorso nuove diagnosi e 340 del percorso guariti. Solo una persona è risultata positiva". Lo comunica il presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli.

Covid 19, il bollettino: in Abruzzo tre casi positivi

Rispetto a ieri in Abruzzo si registra un aumento di 3 nuovi casi, di 15 rispetto a venerdì scorso, su un totale di 5761 tamponi analizzati. Sono 112 i pazienti ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 3 in terapia intensiva, mentre gli altri 621 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 414 pazienti deceduti (10 in più rispetto a venerdì), 2102 dimessi/guariti.

Bollettino coronavirus, in Puglia solo 1 positivo

Si registra ancora un solo caso positivo al Covid-19 oggi in Puglia su 1046 test complessivi ma ci sono anche tre decessi. Lo rende noto nel bollettino epidemiologico quotidiano il presidente della Regione, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro. La situazione epidemiologica è abbastanza stabile. Anche ieri c'era stato un solo nuovo contagio ma su un numero di test più elevato: 1810. Dei tre decessi di oggi, 2 sono avvenuti in provincia di Foggia e 1 in provincia di Bari. Ieri i morti erano stati due. L'unico contagio odierno viene dalla provincia di Foggia. Le altre cinque province sono tutte esenti.

In Basilicata ancora zero contagi

Sempre zero contagi in Basilicata e continua a scendere il numero dei positivi. Tutti negativi i 284 tamponi esaminati ieri mentre un'altra persona è guarita. In base al bollettino quotidiano della task force sanitaria, i casi attualmente positivi scendono a 21 (-1) mentre sono 27 le persone decedute e 349 (+1) i guariti.