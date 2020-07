L'epidemia di coronavirus in Italia: il bollettino di oggi, venerdì 3 luglio 2020. Intorno alle ore 18, come ogni giorno, il ministero della Salute pubblicherà i dati aggiornati sulla situazione epidemiologica in Italia, con i nuovi contagiati, i decessi, i pazienti guariti, quelli in terapia intensiva e i tamponi effettuati nelle ultime 24 sul territorio nazionale. Prima del bollettino nazionale arriveranno anche i dati delle singole Regioni.

Nel bollettino di ieri, giovedì 2 luglio, i nuovi casi sono tornati a superare quota 200, cosa che invece non era successa nei giorni precedenti. Anche i decessi negli ultimi giorni hanno avuto un leggero aumento, soprattutto dopo il 29 giugno, giorno in cui sono stati registrati soltanto sei morti, il dato minimo dallo scorso 28 febbraio.

Per quanto riguarda le ultime notizie sul nuovo coronavirus, i ricercatori credono che il virus sia mutato, con il ceppo “europeo” che sarebbe più contagioso di quello di Wuhan, mentre anche in Europa è stato approvato il primo farmaco anti-Covid: il remdesivir.

+notizia in aggiornamento+

Coronavirus, il bollettino di oggi venerdì 3 luglio 2020

Attualmente positivi:

Deceduti:

Dimessi/Guariti:

Ricoverati in Terapia Intensiva:

Tamponi:

Totale casi:

Coronavirus, i dati regione per regione

Due persone straniere, provenienti dalla Moldavia e arrivate in Basilicata, sono risultate positive al tampone del coronavirus. I test sono stati processati all'ospedale San Carlo di Potenza. Le due persone sono asintomatiche e ora in isolamento. La task force non conteggia questi due casi nel bollettino sanitario del Covid-19, sebbene siano in isolamento domiciliare in Basilicata e il test sia stato effettuato al loro arrivo nella regione lucana. Ieri sono stati effettuati altri 292 test, tutti negativi. Nel bollettino lucano i casi attuali conteggiati restano 2 (in isolamento domiciliare) mentre sono 27 le persone decedute e 371 i guariti. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono stati analizzati 40.333 tamponi, di cui 39.911 risultati negativi. Nel conteggio della task force lucana non risultano nemmeno altri tre isolamenti domiciliari in Basilicata (due lucani sottoposti a tampone in altre regioni e una persona residente a Torino risultato positivo al test effettuato in Basilicata). Quindi, nel complesso, sono sette in tutto le persone in quarantena obbligatoria in Basilicata.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Dopo sei giorni consecutivi di assenza di nuovi casi positivi al Covid-19 in Puglia, oggi si registrano tre contagi mentre fortunatamente per il terzo giorno consecutivo non si rilevano decessi. Questi ultimi in totale rimangono 545. Lo rende noto il presidente della Regione, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro. I tre casi si riferiscono, due alla provincia di Bari e uno alla provincia di Brindisi. Il numero di test odierni è stato di 2.036 a fronte dei 2.049 di ieri. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 184.749 test. Sono 3.879 i pazienti guariti (+ 3 rispetto a ieri) e 109 i casi attualmente positivi (dato stabile), dei quali 21 ricoverati (-3 rispetto a ieri) e nessuno in terapia intensiva. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall'inizio dell'emergenza è di 4.533 così suddivisi: 1.493 nella provincia di Bari; 380 nella provincia di Bat; 660 nella provincia di Brindisi; 1.169 nella provincia di Foggia; 521 nella provincia di Lecce; 281 nella provincia di Taranto; 29 attribuiti a residenti fuori regione. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Coronavirus, le ultime notizie