Bollettino coronavirus del 5 giugno: aumentano i tamponi e in Lombardia l'epidemia torna a correre

Coronavirus, il bollettino di oggi 5 giugno 2020. Alle 18 come sempre gli aggiornamenti sulla situazione epidemiologica in Italia. Ieri sono stati registrati 88 decessi e 177 nuovi casi. Il dato odierno è invece molto più negativo: ben 518 casi, di cui 402 nella sola Lombardia. La buona notizia è che il numero delle persone in terapia intensiva continua a diminuire: -22 rispetto a ieri.

Totale casi: 234.531 (+518, +0,2%)

Deceduti: 33.774 (+85, +0,3%)

Dimessi/Guariti: 163.781 (+1.886, +1,2%)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 316 (-22, -6,5%)

Tamponi: 4.114.572 (+65.028)

Attualmente positivi: 36.976

Il numero totale di attualmente positivi è di 36.976, con una decrescita di 1.453 assistiti rispetto a ieri. Tra gli attualmente positivi, 316 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 22 pazienti rispetto a ieri. 5.301 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 202 pazienti rispetto a ieri. 31.359 persone, pari all’85% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

Rispetto a ieri i deceduti sono 85 e portano il totale a 33.774. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 163.781, con un incremento di 1.886 persone rispetto a ieri.

Coronavirus, i dati regione per regione

Lombardia 89.928 (+402)

Emilia-Romagna 27.877 (+17)

Veneto 19.174 (+6)

Piemonte 30.807 (+49)

Marche 6.740 (+2)

Liguria 9.786 (+14)

Campania 4.822 (0)

Toscana 10.129 (+7)

Sicilia 3.448 (+1)

Lazio 7.773 (+9)

Friuli-Venezia Giulia 3.280 (+1)

Abruzzo 3.257 (+2)

Puglia 4.507 (+4)

Umbria 1.431 (0)

Bolzano 2.599 (+1)

Calabria 1.159 (+1)

Sardegna 1.359 (+2)

Valle d’Aosta 1.187 (0)

Trento 4.433 (0)

Molise 436 (0)

Basilicata 399 (0)

Bollettino coronavirus, in Lombardia l'epidemia torna a correre

Trend in aumento in Lombardia dove sono 402 i nuovi casi positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore rispetto agli 84 di ieri. Ieri tuttavia erano stati analizzati solo 3.410 tamponi contro i 19.389 del dato odierno. Insomma, se i test vengono effettuati i contagi vengono fuori. La percentuale dei casi positivi sul totale dei tamponi giornalieri si attesta oggi al 2,1%. Gli attualmente positivi, infine, sono 19.853, in calo di 371 da ieri.

Bolllettino coronavirus, in Piemonte 17 morti e 49 contagi

Sono 17 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati nel pomeriggio dall'Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 1 al momento registrati nella giornata di oggi. Il totale è ora di 3.910 deceduti risultati positivi al virus. Per quanto riguarda i contagi, sono 30.807 (+49 rispetto a ieri di cui 22 asintomatici, 11 in Rsa e 7 a seguito di test sierologici).

Bollettino coronavirus, in Emilia Romagna 17 nuovi casi (tutti asintomatici)

Nessun nuovo caso di Covid-19 sintomatico in Emilia-Romagna. Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, in regione si sono registrati 27.877 casi di positività: 17 in più rispetto a ieri, quindi, ma si tratta di persone asintomatiche, individuate attraverso l'attività di screening regionale. A riportarlo è il nuovo bollettino sull'emergenza sanitaria in Emilia-Romagna con i dati, accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste istituzionali, relativi all'andamento dell'epidemia.

Purtroppo, si registrano 13 nuovi decessi (alcuni dei quali relativi ai giorni scorsi, per i quali si attendeva l'esito rispetto alla causa di morte da Covid-19): due uomini e undici donne. Complessivamente, in Emilia-Romagna i decessi sono arrivati a 4.167.

In Lazio 9 casi, ma indagini su un focolaio al San Raffaele Pisana

In Lazio i casi positivi sono 9 e continuano a crescere i guariti che sono stati 49 nelle ultime 24 ore. I decessi sono stati 5, mentre il numero complessivo dei guariti è di 4.309 totali. Da segnalare però un focolaio all'Irccs San Raffaele Pisana, che al momento conta 7 casi confermati. E' in corso un'indagine epidemiologica "finalizzata all'identificazione della fonte del contagio, anche indagando le strutture assistenziali di primo ricovero e i movimenti dei pazienti tra le strutture". Lo evidenzia l'assessore alla Sanità e all'integrazione sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D'Amato, nel bollettino, al termine dell'odierna videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl, aziende ospedaliere, policlinici universitari e ospedale pediatrico Bambino Gesù.

Covid-19, il bollettino: in Toscana +7 positivi e 4 decessi

Sono 10.129 i casi di positività al coronavirus in Toscana, 7 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,07% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono del 0,4% e raggiungono quota 8.209 (l'81% dei casi totali). I test eseguiti hanno raggiunto quota 266.508, 3.746 in più rispetto a ieri, quelli analizzati oggi sono 4.548. Gli attualmente positivi sono oggi 857, -2,9% rispetto a ieri. Si registrano 4 nuovi decessi: 1 uomo e 3 donne, con un'età media di 85 anni. Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale - relativi all'andamento dell'epidemia in regione.

Bollettino Coronavirus, nelle Marche due nuovi positivi

Nelle ultime 24 ore nelle Marche sono stati effettuati 1354 tamponi, di cui 768 del percorso nuove diagnosi e 586 del percorso guariti. I positivi sono 2: uno della provincia di Pesaro Urbino e uno di Macerata. Lo comunica il Gores, Gruppo operativo regionale emergenza sanitaria.

Solo un nuovo contagio in Friuli Venezia Giulia

Le persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia (equivalenti alla somma degli ospedalizzati, dei clinicamente guariti e degli isolamenti domiciliari) sono 254, 29 in meno rispetto alla giornata di ieri. In terapia intensiva sono ricoverati 2 pazienti, in altri reparti calano a 25. Si registrano 2 nuovi decessi (338 in totale). Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute e Protezione civile, Riccardo Riccardi.

Oggi si registra un nuovo contagio, quindi, analizzando i dati complessivi, dall'inizio dell'epidemia le persone risultate positive al virus sono 3.280: 1.389 a Trieste, 988 a Udine, 689 a Pordenone e 214 a Gorizia. I totalmente guariti invece ammontano a 2.688 (28 più di ieri), i clinicamente guariti a 74 e le persone in isolamento domiciliare sono 153. I deceduti sono 191 a Trieste, 74 a Udine, 68 a Pordenone e 5 a Gorizia.

Bollettino coronavirus, in Abruzzo due casi e nessun decesso

Sale a 3257 il numero totale dei contagi accertati in Abruzzo dall'inizio della pandemia di Coronavirus. Lo ha fatto sapere il servizio prevenzione e tutela della salute della Regione. Sono infatti due i nuovi positivi riscontrati dalle analisi delle ultime 24 ore, su 1466 tamponi analizzati con un tasso di positivi dello 0,1%.

Nessun nuovo decesso di paziente positivo al Coronavirus è stato accertato nelle ultime 24 ore, mentre i nuovi guariti sono 36.

In Puglia 5 casi positivi e 7 morti

Sono 5 i nuovi casi positivi al Covid-19 (Sars Cov-2 o coronavirus) oggi in Puglia su 2.471 test effettuati. Ieri i contagi erano stati 4 su 2543 tamponi. E' quanto si rileva nel bollettino epidemiologico quotidiano reso noto dal presidente della Regione, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro. Dei cinque nuovi contagi 2 si registrano in provincia di Brindisi; 2 in provincia di Lecce (potrebbero essere quelli registrati in una casa di riposo); 1 in provincia di Foggia. Sono stati registrati 7 decessi: 5 in provincia di Bari, 1 in provincia di Foggia e 1 in provincia di Lecce. Ieri erano stati 3.

Zero contagi in Campania

Stando ai numeri forniti dalla regione, in Campania non è stato registrato nessun nuovo caso di Covid-19. Nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 5, mentre le persone guarite sono 51.