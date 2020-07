Coronavirus, il bollettino di oggi martedì 7 luglio 2020: ecco i focolai

Coronavirus,l'Italia si trova alle prese con numerosi focolai che sottolineano una recrudescenza dell'epidemia di Covid-19. In attesa del solito riassunto alle 17:00 con il bollettino coronavirus odierno del ministero della Salute, facciamo il punto dei nuovi casi di coroanvirus segnalati dalla sorveglianza epidemiologica istituita dalle aziende saniterarie delle singole regioni. Ecco dunque i nuovi casi, morti, guariti e tamponi effettuati.

L'ultimo bollettino coronavirus del ministero della salute riferito alla giornata di lunedì 6 luglio segnalava, a fronte di un ridottissimo numero di tamponi 208 nuovi contagiati di cui ben 111 segnalati da Regione Lombardia. Nove le regioni che ieri non segnalavano invece nuovi casi. Otto i nuovi decessi (3 in Lombardia, 2 in Piemonte, 1 in Veneto, 1 in Sardegna, 1 in Alto Adige) stabili rispetto a domenica, come sostanzialmente stabile è l'affollamento nei reparti di terapia intensiva.

Coronavirus, il bollettino di oggi martedì 7 luglio 2020

++ articolo in aggiornamento, clicca qui per aggiornare la pagina ++

Coronavirus, i dati regione per regione

In attesa di conoscere intorno alle 17:00 i numeri del contagio comunicati dal Ministero della Salute, vediamo gli aggiornamenti in diretta dalle singole regioni.

Nel Lazio è allarme rosso per i casi rilevati nella comunità bengalese a Roma: 21 i casi positivi intercettati all'aeroporto di Fiumicino tanto che l'assessore alla sanità ha spiegato di aver "disinnescato una vera e propria bomba virale". I dati si sommano ai 39 già riscontrati, per un totale di 60 contagi in pochi giorni.

Allarme in Emilia Romagna dove è stato identificato un focolaio nel reparto post-acuti dell'ospedale Infermi di Rimini: si tratta per ora di otto pazienti, tutti asintomatici e si attendono gli esiti degli esami eseguiti lunedì sul personale. Predisposta la quarantena per tutti i contatti stretti dei pazienti positivi. L'allerta scattata dopo l'esito del tampone fatto, sabato scorso, a un paziente che stava per essere dimesso.

In Veneto sono due i nuovi casi di positività al coronavirus, un italiano di 76 anni domiciliato nel padovano e una donna nata in Ucraina con domicilio a Brescia. La Regione contabilizza ancora 870 le persone in isolamento e 385 attualmente positivi. Sono invece 168 i pazienti ricoverati, di cui 10 in terapia intensiva, 3.613 i dimessi e 2.034 i decessi totali.

In Alto Adige un nuovo paziente è risultato positivo mentre nei reparti dei sette ospedali dell'Azienda sanitaria, nelle cliniche private e nella base logistica dell'Esercito appositamente attrezzata a Colle Isarco sono ricoverati complessivamente 5 pazienti affetti da Covid-19. Sono 6 le persone ospitate come casi sospetti presso le strutture dell'Azienda sanitaria. Morto un paziente ricoverato in terapia intensiva, portando a 292 il numero delle persone decedute in Alto Adige a causa del Covid-19.



244 persone attualmente si trovano in quarantena obbligatoria o in isolamento domiciliare. 11.319 sono le persone che hanno già concluso la quarantena e l'isolamento domiciliare. Finora sono 11.563 i cittadini ai quali sono state imposte misure di quarantena. Finora sono risultati positivi al test del Coronavirus 233 operatori dell'Azienda sanitaria, 227 di questi sono guariti. Guariti anche i 12 medici di medicina generale e i 2 pediatri di libera scelta che si erano infettati.



Sono quindi 2.273 (+1) le persone guarite dal Covid-19. A queste si aggiungono 869 persone che avevano un test dall'esito incerto o poco chiaro e che in seguito sono risultate per due volte negative al test. Il numero complessivo dei guariti fra sicuri e sospetti si attesta a 3.142 (+1 rispetto al giorno precedente).

In Puglia per il terzo giorno consecutivo nessun nuovo caso positivo al Covid-19. Purtroppo si segnala il decesso di un residente in provincia di Foggia, morto a causa del morbo. Sono 3.910 i pazienti guariti (+12 rispetto a ieri) e 79 i casi attualmente positivi (-14) dei quali appena 12 ricoverati (-6) e nessuno in terapia intensiva.

Tutti negativi i 295 test effettuati in Basilicata dove restano soltanto due pazienti (in isolamento domiciliare) ancora attualmente positivi prima di considerare la regione Covid-free. In totale le persone guarite sono 371 mentre sono decedute 27 persone. Nel bollettino lucano non vengono conteggiati due persone straniere provenienti dalla Moldavia risultate positive al test effettuato all'ingresso nella regione lucana.

++ sezione in aggiornamento, clicca qui per aggiornare la pagina ++

Coronavirus, le ultime notizie

Animatore di un centro estivo positivo asintomatico al coronavirus: bambini e ragazzi in isolamento

Coronavirus, 70 casi positivi tra macelli e salumifici nel mantovano: "Situazione sotto controllo"

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Coronavirus, nuovo focolaio in un ospedale italiano: otto contagiati, cosa sta succedendo