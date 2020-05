Coronavirus, il bollettino di oggi 9 maggio 2020: scendono contagi e decessi

Scendono decessi e contagiati. Dal bollettino di oggi 9 maggio emerge un quadro in miglioramento: 194 le vittime del Coronavirus registrate nelle ultime 24 ore (ieri erano state 243), 1083 i tamponi positivi (contro i 1327 casi di ieri). In costante e decisa diminuzione anche il dato delle terapie intensive (-134), mentre continua a crescere il numero dei guariti (oggi addittura più di 4mila).

Ecco il bollettino del 9 maggio:

Deceduti: 30.395 (+194, +0,6%)

Dimessi/Guariti: 103.031 (+4.008, +4%)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 1.034 (-134, -11,5%)

Tamponi: 2.514.234 (+69.171)

Totale casi: 218.268 (+1.083, +0,5%)

Attualmente positivi: 84.842

Coronavirus, bollettino di sabato 9 maggio: i dati delle regioni

Diamo uno sguardo ai dati anticipati dalle regioni. Iniziando dal Veneto, dove i contagi continuano a scendere: i nuovi casi sono 53 contro i 65 di ieri. ''Siamo arrivati a 432mila tamponi, 10 mila in più rispetto a ieri. Le persone in isolamento sono 5.163, 340 in meno rispetto a ieri, sta calando anche l'isolamento. I positivi in Veneto sono 18.671, sono 53 in più rispetto a ieri. Non sono numeri che ci preoccupano. I ricoverati sono 822, 88 in meno rispetto a ieri. Le persone in terapie intensiva sono 78, meno uno rispetto a ieri. I morti sono 1252, più nove rispetto a ieri''. Lo ha detto il presidente della Regione Veneto Luca Zaia nel consueto punto stampa in diretta Facebook.

In Toscana 24 contagiati, crescono i guariti

In Toscana nelle ultime 24 ore sono stati registrati 24 nuovi casi contro i 38 del precedente bollettino. La situazione è dunque in miglioramento.

I guariti crescono del 3,8% e raggiungono quota 4.360 (il 44,7% dei casi totali). I test eseguiti hanno raggiunto quota 174.596, 4.300 in più rispetto a ieri, quelli analizzati oggi sono 4.285. Gli attualmente positivi sono oggi 4.448, il 3,1% in meno di ieri. Si registrano 7 nuovi decessi: 6 uomini e 1 donna, con un'età media di 80,3 anni.

In Lazio 47 nuovi casi

Positivi anche i dati del Lazio. Nelle ultime 24 ore nel Lazio. "Registriamo 47 casi positivi e un trend allo 0,6%". Sono stati 4 i decessi, "mentre continuano a crescere i guariti che sono arrivati a 2.235 totali e i tamponi totali eseguiti sono stati quasi 175 mila". Lo ha riferito l'assessore alla Sanità e l'Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato, al termine della videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19, aggiungendo che il "trend è stabilmente in discesa nelle province" di Rieti, Latina, Frosinone e Viterbo, "dove complessivamente si registrano 4 casi nelle ultime 24 ore". Ieri erano stati 52 i nuovi positivi nel Lazio.

La situazione in Puglia e Abruzzo

Situazione decisamente positiva in Abruzzo dove i nuovi casi sono solo otto (anche se ieri erano stati sei). In Puglia i tamponi positivi sono stati invece 30 contro gli 11 di ieri. La buona notizia è che dopo quasi due mesi, oggi è la prima giornata che non si registrano decessi nell'ambito dell'emergenza covid-19.

Zero contagi in Basilicata

Zero contagi in Basilicata: ieri sono stati eseguiti 656 tamponi e per il terzo giorno consecutivo sono risultati tutti negativi. Bene anche il Friuli Venezia Giulia dove i casi accertati positivi al Coronavirus sono 3.124, con un incremento di 8 unità (ieri erano stati 9). I totalmente guariti sono 1.832, mentre i clinicamente guariti (persone senza più sintomi ma non ancora negative al tampone) sono 115.