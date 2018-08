E' prevista per lunedì 3 settembre l'apertura del primo bordello italiano popolato solo da bambole robot, se però qualcuno volesse provarlo dovrà aspettare un po' perché è tutto esaurito. Tanti i curiosi che vogliono vedere di "che cosa si tratta". La società che gestirà la casa chiusa robotizzata di Torino ha anche l'esclusiva per l'Italia e le richieste di concessioni per nuove aperture sono già 40

Video da TorinoToday