Il miglior ristorante del mondo è in Italia: vince l'Osteria Francescana di Massimo Bottura

Massimo Bottura ci ha preso gusto. L'Osteria Francescana del celebre chef è stata incoronata per la seconda volta il miglior ristorante del mondo. Il ristorante di Modena, che aveva già ottenuto il prestigioso premio The World's 50 Best Restaurants nel 2016, ha battuto il vincitore dello scorso anno, l'Eleven Madison Park di New York.

"E' incredibile, è qualcosa che abbiamo costruito tutti insieme", ha detto Massimo Bottura alla cerimonia di premiazione che si è svolta al Palazzo Euskalduna di Bilbao, in Spagna. Gli organizzatori della lista dei 50 migliori ristoranti del mondo hanno affermato che il premio è stato un testamento per "il continuo impegno di Bottura nel promuovere il carattere unico dell'Osteria Francescana. Il ristorante di Modena serve la cucina contemporanea di Bottura, che sfida e reinventa la tradizione culinaria italiana mentre utilizza i migliori prodotti della regione Emilia Romagna".

EPA/MIGUEL TONA

Ottimi piazzamenti anche per altri tre ristoranti italiani. Niko Romito del Reale di Castel di Sangro è salito dal 43esimo posto al 36esimo, Massimiliano Alajmo de Le Calandre si è classificato al 29esimo posto e Enrico Crippa con il suo Piazza Duomo al 16esimo posto.

La cerimonia è stata organizzata dalla rivista specializzata britannica Restaurant.

Ecco la top 10: