Braccianti stranieri occupano la basilica di Bari: “Dignità per il nostro lavoro”

Un gruppo di una decina di braccianti agricoli dei campi del Foggiano ha occupato con un sit-in la basilica di San Nicola a Bari. I lavoratori sono entrati verso le 11 nella basilica della città vecchia, sistemandosi tra i banchi con cartelli e bandiere.

La protesta, spiega Aboubakar Soumahoro, rappresentante Usb, nasce nel "più ampio percorso di lotta dei braccianti che vivono nei ghetti del territorio foggiano. Da anni questi uomini e queste donne reclamano soluzioni concrete alla situazione di illegalità in cui sono costretti a lavorare ed a sopravvivere. Una richiesta di rispetto dei diritti per dei contratti regolari di lavoro, per il rilascio dei documenti e l’utilizzo di mezzi sicuri di trasporto, per il riconoscimento di una dignità e del diritto alla casa ed alla tutela della propria salute".

Di qui l'appello dei manifestanti a incontrare l'arcivescovo Francesco Cacucci per chiedere un intervento sulla questione per la quale, affermano i braccianti, "né Regione e né governo ci hanno ascoltato".

Poco prima delle 14 monsignor Cacucci ha avuto un colloquio con i manifestanti all’interno della Basilica. “Non basta accogliere ma bisogna fare in modo che l’accoglienza sia dignitosa. Fin quando non riusciremo a realizzare questo, ciò alimenta da una parte l’idea di invasione e dall’altra non si riconosce la dignità umana”, ha affermato l’arcivescovo, parlando con i braccianti, annunciando che si farà portavoce della situazione con altri vescovi pugliesi e quindi con il governatore Emiliano.

“Papa Francesco – aveva spiegato in precedenza Aboubakar Soumahoro – dice che 'il lavoro conferisce dignità all’uomo', invece il nostro è un lavoro privo di dignità e diritti. Per questo abbiamo deciso di lottare per la riconquista dei diritti sindacali, abitativi, previdenziali e di sicurezza sul lavoro. Una lotta in ricordo dei tanti braccianti morti nella filiera agricola e per chiedere il rilascio del permesso di soggiorno al fine di uscire dall'invisibilità imposta”.