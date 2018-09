Ha un tumore e solo un mese di vita: la città festeggia Natale in anticipo per lui

C'è una città dove il Natale si festeggia in anticipo. Gli addobbi sono già stati appesi fuori dalle case e in città di respira un clima natalizio ma anche molto triste. Tutto ciò è stato fatto a Cincinnati per Brody Allen, 2 anni, che ha un cancro al cervello e molto probabilmente non arriverà a Natale.

"Quando Brody ha smesso la chemioterapia, ci siamo promessi che avremmo reso per lui ogni giorno migliore del precedente", ha raccontato alla Cbs News la sorella maggior del bimbo, McKenzie Allen. "Volevamo fare tutto quello in nostro potere per dargli tutta la gioia e la felicità possibile, anche se ormai ha poco tempo".

Per Brody il Natale è già arrivato

Brody si è ammalato lo scorso autunno. Quella che inizialmente sembrava un'infezione all'orecchio in realtà era un tumore al cervello, cresciuto molto in fretta. Ad agosto poi la decisione di sospendere le cure.

Brody, come tutti i bambini, ama il Natale e così i suoi vicini di casa hanno deciso di restituirgli la gioia provata l'anno scorso, quando ha visto per la prima volta gli addobbi natalizi. "La prima notte che abbiamo messo le decorazioni - niente in confronto a quelle che si sono aggiunte in seguito - lo abbiamo portato in giro nel suo passeggino e lui ha esclamato un grandissimo: 'Wow'".

Sulla pagina Facebook "Team Brody", creata dalla mamma, in tanti da tutto il mondo hanno voluto condividere le foto del loro Natale anticipato, come segno di vicinanza al piccolo Brody. "Grazie a tutti per il vostro amore, l'incoraggiamento e le preghiere. Tre mesi fa erano tutti estranei. Oggi il vostro aiuto, nel corso di quattro mesi, è stato inimmaginabile. Grazie per aver trovato il tempo di essere solidali", ha scritto su Facebook il papà di Brody.